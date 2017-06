Kỷ lục bắn tỉa mới: Lính Canada bắn hạ chiến binh IS ở cự ly 3,5km

Viên đạn bắn tỉa đã được phóng đi từ súng trường bắn tỉa McMillan TAC-50. Đạn mất chưa đầy 10 giây để vượt qua khoảng cách 3.540m và găm vào mục tiêu là một chiến binh Hồi giáo cực đoan IS. Đồ họa của Times về chiến công bắn tỉa của quân đội Canada.

Chiến công này quá đặc biệt nên quân đội Canada cẩn thận cử một đơn vị mật xác minh sự việc.

Thông cáo của quân đội Canada có đoạn như sau: “Bộ chỉ huy đặc nhiệm Canada xác nhận một thành viên của lực lượng đặc nhiệm liên hợp số 2 đã bắn trúng mục tiêu ở cự ly 3.540m”.

Cự ly trên là gần sát tầm bắn tối đa của khẩu súng trên – khoảng 3.750m, với đạn cỡ lớn.

Trong khi đó, một sĩ quan Anh chia sẻ “Anh ấy hẳn là phải rất may mắn”. Cũng giống nhiều chuyên gia quân sự khác, chỉ đến khi Bộ Quốc phòng Canada xác nhận thông tin trên, sĩ quan này mới hết hoài nghi về tuyên bố bắn hạ ở cự ly xa đến như vậy.

Bộ Quốc phòng Canada cho biết thêm: “Vì lý do an ninh tác chiến và để bảo đảm an toàn cho quân nhân của chúng tôi và các đối tác trong liên quân, chúng tôi sẽ không trình bày chi tiết về thời điểm và cách thức bắn hạ”.

Mặc dù vậy người ta vẫn hiểu rằng vụ bắn tỉa này xảy ra trong tuần qua. Đội bắn tỉa Canada trong vụ việc này gồm 2 người, xạ thủ trực tiếp bắn tỉa ở vị trí cao và có nhiệm vụ phá vỡ một đợt tấn công của phiến quân IS nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq.

Cự ly, tốc độ gió và độ ẩm là các thông số quan trọng bảo đảm viên đạn chạm đúng mục tiêu. Người quan sát cho xạ thủ sẽ nằm ẩn mình bên cạnh xạ thủ và tính toán các thông số này giúp xạ thủ.

Trong vụ này, việc bắn tỉa chính xác được lựa chọn thay cho không kích là do có nhiều dân thường trong khu vực. Các đặc nhiệm Canada, cũng giống như đặc nhiệm Anh, có mặt ở Iraq để hỗ trợ cho lực lượng Iraq và người Kurd đánh lại tổ chức khủng bố IS.

Daniel Saxon, 48 tuổi, một cựu xạ thủ bắn tỉa của lục quân Anh có nhiều năm kinh nghiệm ở Iraq, Afghanistan và Bosnia thốt lên: “Đây là một phát súng tuyệt vời”.

Theo các chuyên gia vũ khí, gần như là không thể bắn trúng mục tiêu ngay từ phát súng đầu tiên nếu bắn ở cự ly xa đến như vậy.

Nếu bắn trượt thì tiếng viên đạn bắn đi có thể làm tăng nguy cơ nhóm xạ thủ bị phát hiện và bị bắn trả.

Trong trường hợp phát thứ 1 bắn trượt, người quan sát sẽ giúp xạ thủ tính toán lại cự ly và các biến số khác trước khi bắn phát thứ 2. Nếu cần thiết có thể bắn thêm phát thứ 3, thứ 4... đến khi hạ gục mục tiêu.

Nhưng dù xạ thủ Canada trong vụ bắn hạ IS này chỉ cần một phát đạn hay nhiều phát đạn, chiến công này vẫn khiến các cựu quân nhân lẫn quân nhân tại ngũ ngưỡng mộ.

Kỷ lục mới vượt qua kỷ lục cũ tới hơn 1.000m. Cự ly tiêu diệt mục tiêu ở kỷ lục cũ là 2.475m – kỷ lục này thuộc về quân nhân Craig Harrison. Xạ thủ Anh này bắn trúng hai gã bắn súng máy của Taliban vào tháng 11/2009 bằng một khẩu súng bắn tỉa tầm xa.

Nghệ thuật bắn tỉa

Nghệ thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng can đảm, sự tập trung, tay vững và thị lực tốt.

Trong vụ vừa rồi, cả xạ thủ trực tiếp bắn và người quan sát hỗ trợ của anh ấy hẳn đã phải triển khai vào một vị trí lý tưởng ở trên cao dưới sự che chở của bóng tối. Có lẽ vị trí đó nằm ở tây Mosul (Iraq).

Xạ thủ bắn tỉa có lẽ đã phải lặng lẽ dựng súng – một trong các loại súng lớn nhất và mạnh nhất trên thị trường. Anh hẳn đã sử dụng một kính ngắm gắn vào súng để nhìn xuyên qua các tòa nhà và phố phường để tìm mục tiêu.

Nằm yên bên xạ thủ, người quan sát sẽ lắp kính ngắm của mình lên một giá 3 chân và sử dụng ống nhòm đo cự ly bằng tia laser – đây là thiết bị thiết yếu sử dụng một tia laser quân sự đặc biệt chiếu lên mục tiêu và tính toán khoảng cách với độ chính xác cao.

Người quan sát có thể đã sử dụng một máy tính xách tay chuyên về đạn đạo – nó sẽ tính toán tốc độ gió, độ ẩm và các nhân tố môi trường có tác động lên đường đạn.

Hai thành viên tổ bắn tỉa này sẽ thường xuyên liên lạc với một đơn vị của bộ chỉ huy đặc nhiệm.

Một khi đã vào vị trí chiến đấu, họ sẽ phải theo dõi và đợi chờ, có lẽ trong nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí vài ngày.

Khi đã nhận diện được mục tiêu và nhận được lệnh tấn công, người trinh sát sẽ sử dụng tia laser để xác định cự ly. Anh này sẽ truyền thông tin lại cho xạ thủ. Xạ thủ sau đó sẽ tích hợp các thông tin để điều chỉnh “dây tóc chéo” trong ống ngắm.

Để đạn đi được xa, xạ thủ sẽ phải nâng súng cao lên để đạn được đi theo đường vòng cung. Khi hoàn thành việc kiểm tra để bảo đảm có một phát súng sạch, xạ thủ sẽ kéo cò./.