Lính IS tử thủ: Giao tranh diễn ra khốc liệt ở Mosul, Iraq

Truyền đơn mà quân đội Iraq rải xuống Mosul từ máy bay hối thúc các chiến binh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS hãy mau mau quy hàng. Xe quân sự Iraq. Ảnh: YouTube.

Trên sân một khu chung cư có một tờ truyền đơn như thế, với nội dung: “Ai sẽ chăm sóc cho gia đình các anh nếu các anh bị giết?”

Ở chân cầu thang một trong những tòa nhà chung cư này là thi thể 3 chiến binh có thể đã ý thức rõ kiểu gì cũng tử trận trước hỏa lực áp đảo của đối phương.

Lực lượng Iraq được liên quân của Mỹ hậu thuẫn đã chiếm khu nhà chung cư Hadba cách đây vài ngày khi chiến dịch quân sự nhằm đánh bật IS khỏi Mosul ở miền đông thành phố này có thêm các xung lực mới.

Phóng viên Reuters đã được phía Iraq bố trí đi tham quan khu vực này.

Thi thể của các chiến binh IS được che bằng các tấm chăn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy những người này đã kháng cự quyết liệt trước khi chết.

Một gã có một chiếc nẹp tạm ở chân. Dấu vết máu lớn và rõ cho thấy y có thể đã lết đến chỗ ẩn nấp hoặc được ai đó kéo đi.

Phần thân dưới của chiến binh khác đã bay mất trước khi y kịp kích hoạt đai bom ở bụng.

Một quân nhân chính phủ Iraq nói: “Chúng tôi đến đây và bắn trúng hắn bằng một quả rocket”. Người lính này vừa nói vừa đi qua hành lang mà họ dùng để tập kích các chiến binh từ phía sau.

Khu chung cư này gồm hơn 160 khối nhà. Các tòa nhà 3 tầng ở đây mang lại cho quân Iraq lợi thế trước đối phương, hiện đang bị đẩy lui về phía sông Tigris chia thành phố Mosul làm đôi theo hướng bắc-nam.

Một số đơn vị Iraq đã tiến tới bờ sông Tigris vào cuối tuần qua – đây là một cột mốc trong chiến dịch công kích IS, bắt đầu khi lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố tiến vào phía đông Mosul hồi tháng 10/2016.

Dấu vết giao chiến dữ dội hiện rõ trên các khối nhà chung cư ở đây. Có thể nghe thấy rõ tiếng súng ở gần đó.

Binh sĩ chính phủ có tinh thần rất cao. Họ hát và múa trước ống kính máy ảnh và chụp hình lưu niệm bên các lá cờ IS bị họ xé.

Chiến thắng ở Mosul sẽ giáng một đòn nặng có tính biểu tượng, thậm chí là đòn khai tử vào vương quốc Hồi giáo caliphate của IS.

Tuy nhiên tổ chức Hồi giáo IS gần đây đã gia tăng các hoạt động nổi loạn. Hàng chục dân thường đã thiệt mạng ở Baghdad kể từ đầu năm 2016. Các chiến binh cũng tấn công các lực lượng an ninh ở những khu vực mà chính phủ Iraq mới tái chiếm.

Quay trở lại khu chung cư, tướng Iraq Najm al-Jubbouri cho biết, IS đã phản kích bằng 4 đến 5 cuộc tấn công bằng bom xe trong trận chiến Mosul, tuy nhiên các xe bom này đều đã nổ tung trước khi chạm vào mục tiêu.

Trên lối vào thánh đường Hồi giáo ở khu chung cư nằm rải rác các giấy tờ của IS với nội dung hoan nghênh các cuộc tấn công do chiến binh IS tiến hành nhằm chống lại quân Iraq.

Một tờ rơi của IS cảnh báo thường dân không được thông báo cho các lực lượng an ninh về vị trí của phiến quân IS.

Các tấm ga được treo trên ban công nhiều căn hộ, đôi khi là để cho kín đáo trong nhà, nhưng nhiều lúc là để các tay súng bắn tỉa IS có thể ẩn nấp và quan sát binh sĩ Iraq.

Đại tá Iraq Ibrahim, người đứng đầu một trong các tiểu đoàn tái chiếm khu chung cư này, cho biết, một số cánh cửa có gắn dây thép ngầm./.