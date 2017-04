Quyết tâm tiêu diệt IS, Mỹ dội bom xuống Afghanistan

Cố vấn an ninh cấp cao của Mỹ tướng McMaster hôm 17/4 kết thúc chuyến thăm Afghanistan. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đến Kabul, một lần nữa khẳng định quyết tâm của Mỹ trong chiến dịch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau khi nước này lần đầu tiên ném “bom mẹ” GBU-43B nhằm vào các căn cứ của IS tại phía đông Afghanistan. Quân Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: onemarine'sreview.

Tới thăm Afghanistan, tướng McMaster đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các quan chức cấp cao khác của Afghanistan để thảo luận về mối quan hệ song phương, đối phó với chủ nghĩa khủng bố, cải cách và phát triển.

Theo ông McMaster, với việc IS ngày càng mở rộng ảnh hưởng tại Afghanistan, cả IS và Taliban cần phải bị tiêu diệt.

Ông này nói: “Đây không chỉ là một vụ ném bom mà thực sự là những hoạt động mà chúng tôi đang cùng phối hợp với các binh lính Afghanistan đối phó với IS. Mối đe dọa với IS đang gia tăng, chúng đe dọa đến tính mạng của dân thường. Do đó, chúng ta phải cùng nhau đánh bại những nhóm khủng bố này”.

Chuyến thăm này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã thả “bom mẹ GBU-43B từ máy bay vận tải MC-130 xuống một địa điểm có hệ thống đường hầm và hang ẩn nấp của IS, tiêu diệt gần 100 tay súng IS.

Vụ tấn công của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của một số lực lượng tại Afghanistan cho rằng Mỹ đang biến Afghanistan trở thành một địa điểm thử các loại vũ khí.

Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng quốc tế và Mỹ tại Afghanistan John Nicholson khẳng định, quyết định này được đưa ra dựa trên các đánh giá quân sự cần thiết, sau khi giao tranh gia tăng trong tuần qua tại Afghanistan.

Lực lượng quân đội Mỹ và Afghanistan không thể đẩy nhanh chiến dịch vì IS đã đặt mìn trong khu vực. Chính phủ Afghanistan cũng cho biết có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội Mỹ và chính phủ để tránh thương vong cho dân thường.

Mặc dù IS mở rộng ảnh hưởng tại Afghanistan gần đây, nhưng thực sự vẫn chưa là mối nguy hiểm lớn so hành động của nhóm này tại Iraq hay Syria. Mỹ ước tính chỉ có khoảng 600 đến 800 tay súng IS tại Afghanistan, hầu hết tại tỉnh Nangarhar.

Do vậy, các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, có nhiều lí do đằng sau quyết định dội bom của Mỹ nhằm vào IS tại Afghanistan.

Sự quan tâm về cuộc chiến tại Afghanistan đang ở mức thấp nhất và bị bao trùm bởi cuộc xung đột Syria hay căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Với tình trạng bạo lực gia tăng gần đây tại Afghanistan, khiến giới quan sát nhận định, đồng minh quan trọng và lâu năm của Afghanistan là Mỹ đang dần bỏ quên cuộc chiến tại quốc gia Nam Á này.

Việc Mỹ sử dụng loại vũ khí hiện đại để đánh bại IS hay Taliban tại Afghanistan một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ với đồng minh quan trọng ở Nam Á.

Diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích Syria cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, quyết định của Mỹ cũng được cho là lời cảnh báo ngầm của chính quyền Mỹ về việc sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để tiêu diệt các nguy cơ mà Mỹ cho rằng là mối đe dọa hiện hữu./.