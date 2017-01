Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 65 phần tử IS trong chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá 14 mục tiêu của IS, phá hủy nơi ẩn náu và sở chỉ huy IS, tiêu diệt 65 phần tử khủng bố IS chỉ trong 24 giờ...