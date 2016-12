Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ đẩy lùi IS trong vòng 3 tháng

Đây được xem là câu trả lời cho tuyên bố trước đó của một tướng lĩnh quân sự cấp cao Mỹ đứng đầu, trong đó nhấn mạnh, sẽ phải mất tới 2 năm để chiến thắng hoàn toàn IS tại Iraq và Syria. Xe bọc thép Iraq. Ảnh: BBC.

Theo Thủ tướng Iraq al-Abadi, dự báo của quan chức Mỹ này là rất bi quan. Bởi những thành công đáng ghi nhận của Iraq trong cuộc chiến chống IS cho phép rút ngắn thời gian và tại Iraq, cuộc chiến này sẽ chỉ kéo dài 3 tháng.

Trước đó, Thủ tướng Iraq đã đặt mục tiêu giải phóng hoàn toàn Iraq khỏi IS vào cuối năm nay, song đã không đạt được. Theo ông al-Abadi, sở dĩ cuộc chiến chống IS kéo dài hơn dự kiến là do Quân đội Iraq ý thức được sự cần thiết phải tránh thương vong cho dân thường.

Giữa tháng 10/2016, quân đội Iraq, với sự hỗ trợ của các lực lượng dân quân người Hồi giáo dòng Shiite và các tay súng người Kurd đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại Mosul, thành trì lớn nhất mà IS còn kiểm soát ở nước này./.