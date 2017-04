Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

Theo các quan chức Mỹ, đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí này trong thực chiến. Ảnh: Getty. Bốn quan chức quân sự Mỹ thạo tin cho biết, bom GBU-43/B, biệt danh “Mẹ của các loại bom”, đã được thả vào lúc 7h32 (giờ địa phương). Ảnh: Ajc. Khu vực Mỹ ném bom mẹ. Ảnh: Fox13. Bom GBU-43/B (MOAB) dài hơn 9m, nặng khoảng 10 tấn và được điều khiển qua GPS. Ảnh: Deagel. Bom (trong ảnh là một mô hình) được thả từ máy bay MC-130 đóng ở Afghanistan và do Bộ chỉ huy Đặc nhiệm Không quân Mỹ quản lý. Ảnh: Prime portal. Các quan chức cho biết mục tiêu là một khu phức hợp hang và hầm của nhóm khủng bố IS ở khu vực Achin, tỉnh Nangarhar, gần biên giới với Pakistan. Ảnh: Prime portal. Khoảnh khắc bom mẹ gần chạm mặt đất. Ảnh: Ndtv. Thư ký Nhà Trắng Sean Spicer cuối ngày 13/4 cho biết, Mỹ chú trọng cuộc chiến chống IS, và để đánh bại IS, họ phải tước đi không gian tác chiến của chúng. Ảnh: Youtube. Theo ông Spicer, IS dùng hệ thống hầm ngầm và hang động nói trên để di chuyển tự do trong khu vực. Ảnh: Youtube. Đại sứ Afghanistan ở Mỹ Mohib nói với CNN rằng trái bom được ném sau khi chiến sự leo thang giữa một bên là IS và một bên là liên quân Mỹ-Afghanistan. Ảnh: Jane’s. Lực lượng Mỹ và Afghanistan trước đó không tiến quân được do IS đã gài mìn dày đặc trong khu vực nên trái "bom mẹ" này được dùng để dọn sạch các hầm ngầm của địch. Ảnh: Wikimedia. Bom mẹ của Mỹ được phát triển trong chiến tranh Iraq, nổ trước khi chạm đất nhằm phóng sức nổ về mọi hướng. Ảnh: Airvector.

Theo các quan chức Mỹ, đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí này trong thực chiến. Ảnh: Getty. Bốn quan chức quân sự Mỹ thạo tin cho biết, bom GBU-43/B, biệt danh “Mẹ của các loại bom”, đã được thả vào lúc 7h32 (giờ địa phương). Ảnh: Ajc. Khu vực Mỹ ném bom mẹ. Ảnh: Fox13. Bom GBU-43/B (MOAB) dài hơn 9m, nặng khoảng 10 tấn và được điều khiển qua GPS. Ảnh: Deagel. Bom (trong ảnh là một mô hình) được thả từ máy bay MC-130 đóng ở Afghanistan và do Bộ chỉ huy Đặc nhiệm Không quân Mỹ quản lý. Ảnh: Prime portal. khủng bố IS ở khu vực Achin, tỉnh Nangarhar, gần biên giới với Pakistan. Ảnh: Prime portal. Các quan chức cho biết mục tiêu là một khu phức hợp hang và hầm của nhómIS ở khu vực Achin, tỉnh Nangarhar, gần biên giới với Pakistan. Ảnh: Prime portal. Khoảnh khắc bom mẹ gần chạm mặt đất. Ảnh: Ndtv. Thư ký Nhà Trắng Sean Spicer cuối ngày 13/4 cho biết, Mỹ chú trọng cuộc chiến chống IS, và để đánh bại IS, họ phải tước đi không gian tác chiến của chúng. Ảnh: Youtube. Theo ông Spicer, IS dùng hệ thống hầm ngầm và hang động nói trên để di chuyển tự do trong khu vực. Ảnh: Youtube. IS và một bên là liên quân Mỹ-Afghanistan. Ảnh: Jane’s. Đại sứ Afghanistan ở Mỹ Mohib nói với CNN rằng trái bom được ném sau khi chiến sự leo thang giữa một bên làvà một bên là liên quân Mỹ-Afghanistan. Ảnh: Jane’s. Lực lượng Mỹ và Afghanistan trước đó không tiến quân được do IS đã gài mìn dày đặc trong khu vực nên trái "bom mẹ" này được dùng để dọn sạch các hầm ngầm của địch. Ảnh: Wikimedia. chiến tranh Iraq, nổ trước khi chạm đất nhằm phóng sức nổ về mọi hướng. Ảnh: Airvector. Bom mẹ của Mỹ được phát triển trong, nổ trước khi chạm đất nhằm phóng sức nổ về mọi hướng. Ảnh: Airvector.