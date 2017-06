Ảnh: Cưỡi lên và tham quan chiến hạm New Jersey của hải quân Mỹ

Trên boong tàu New Jersey và những khẩu pháo cỡ nòng 40cm. Tàu chiến này từng tham gia Thế chiến 2, Chiến tranh Triều Tiên, Nội chiến Lebanon và Chiến tranh vùng Vịnh. Khe chuyển thuốc súng ở tháp pháo thứ 2 của tàu. Năm 2001, tàu chiến New Jersey chuyển sang vai trò làm một bảo tàng. Khu vực máy móc của chiến hạm. Hệ thống kiểm soát hỏa lực của tàu New Jersey. Buồng xử lý đạn thuộc tháp pháo số 2. Tượng sáp của Đô đốc William Halsey. Hành lang trong chiến hạm New Jersey. Tàu chiến USS New Jersey bắn một loạt đạn pháo hồi được triển khai ngoài khơi Beirui, Lebanon. Ảnh: Hải quân Mỹ. Ảnh từ trên cao chụp cảnh chiến hạm New Jersey khai hỏa đồng thời các cỗ pháo cỡ hòng hơn 40cm. Ảnh: Hải quân Mỹ.

