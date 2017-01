Tết sớm với các chiến sĩ biên phòng nơi biên cương

"Đồn là nhà, biên giới là quê hương", Tết ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) tuy được tổ chức sớm cả nửa tháng, nhưng cũng có đầy đủ hương vị, sắc màu truyền thống, như bánh chưng, mâm ngũ quả, hoa mai. Các chiến sĩ với bàn tay chai sạn nhưng cũng rất khéo léo, nên những chiếc bánh chưng được gói ở Đồn trông vuông vắn. Bữa ăn ngày Tết nơi đây còn có các loại rau sạch, được cấy trồng bởi chính những người lính dày dạn gió sương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đón Tết sớm.

Đại úy Nguyễn Văn Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết, năm nay Đồn có các chiến sĩ trẻ đầu tiên đón Tết ở đơn vị. Nhằm giúp các đồng chí vơi đi nỗi nhớ nhà, cùng với đơn vị bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì Đảng ủy, Bộ chỉ huy đã chuẩn bị rất đầy đủ về lương thực, thực phẩm, bánh chưng và mâm cỗ để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ trong những ngày Tết.

Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, 100% quân số của Đồn luôn ứng trực và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc tuần tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá ra vào khu vực biên giới được thực hiện tốt, nhằm góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc trên địa bàn biên giới. Đồn cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trước, trong và sau dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Đi tuần trên đường tuần tra biên giới, thượng úy Đào Quang Tài, Đội trưởng Đội kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết, các chiến sĩ ở đây luôn xác định hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biên giới là hoạt động thường xuyên của lực lượng Biên phòng. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng đã kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động vượt biên, vận chuyển lâm sản, buôn lậu, gian lận thương mại.

Chiến sĩ Biên phòng tuần tra biên giới.

Cùng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội với các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn có đông đảo người dân trên biên giới. Tất cả 12 thôn làng của xã biên giới Ia Dom đều thành lập Tổ tự quản an ninh trật tự, cấp xã thì có lực lượng dân quân tự vệ, cùng tham gia với chiến sĩ Biên phòng đi tuần tra, đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết.

Cùng đi tuần trên đường vành đai biên giới với các chiến sĩ Biên phòng, anh Trương Thanh Hùng, Tiểu đội trưởng thường trực dân quân tự vệ xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Dân quân tự vệ thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên tham gia các hoạt động tuần tra biên giới, tuần tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời ngăn chặn các vụ trộm cắp, đánh nhau và phòng chống vượt biên trái phép. Trong dịp Tết này, chúng tôi đã lên lịch và sẵn sàng thực hiện hiện nhiệm vụ do cấp trên đề ra.”

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đóng tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là nơi giao thương quan trọng nên các loại tội phạm cũng hoạt động phức tạp. Cũng như nhiều cái Tết khác, Tết Đinh Dậu 2017 này, bên cạnh mâm cơm nhà binh, luôn là những cây súng. Người chiến sĩ Biên phòng vừa đón Tết, vui xuân, vừa lắng nghe mọi động tĩnh của biên cương, sẵn sàng xuất kích làm nhiệm vụ.

Tết sớm ở Đồn có đầy đủ hương vị, sắc màu truyền thống, như bánh chưng, mâm ngũ quả, hoa đào, hoa mai.

Theo thượng tá Lê Thuần Chất, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, trong dịp Tết này, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt tất cả các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về bảo vệ Tết đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Với quyết tâm vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững biên giới, địa bàn vững mạnh, bình yên, đảm bảo cho quần chúng nhân dân trong nội địa đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn.

Một mùa xuân nữa lại về trên biên giới Đức Cơ. Sự tích cực, chủ động trong thực thi các nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã góp phần quan trọng để giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, người dân trong khu vực yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất, góp phần tạo nên một vùng biên giới vững mạnh./.