10 cách sử dụng nghệ để điều trị viêm khớp

Củ nghệ: Trộn một thìa bột nghệ với một cốc sữa ấm. Uống sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ để có được một giấc ngủ ngon. Ngoài ra tiêu thụ nghệ thường xuyên để giảm đau và viêm khớp. Củ nghệ và nước: Thêm một muỗng nghệ vào nước. Trộn thật kỹ và đun sôi trong 15 phút. Điều này sẽ giúp tạo ra 12% hỗn hợp tinh chất nghệ curcumin. Bạn cần uống dung dịch này trong vòng bốn giờ nếu không, chất curcumin sẽ dần dần giảm xuống còn 6% trong khoảng 6 giờ. Củ nghệ và gừng: Gừng có tính chống viêm. Lấy nửa muỗng bột nghệ và bột gừng pha chúng trong nước sôi trong khoảng 20 đến 30 phút. Uống loại trà này để giảm bớt viêm khớp. Bột nghệ và dầu dừa: Trộn một muỗng bột nghệ với một lượng dầu dừa và dán nó vào khu vực bị đau do viêm khớp. Để yên nó trong vài giờ, lặp lại điều này để giảm đau do viêm khớp. Bột nghệ, vôi bột và muối: Lấy một thìa bột nghệ, một ít vôi bột và muối. Trộn chúng với nhau để tạo ra một hỗn hợp. Áp hỗn hợp này trên khu vực đau đớn. Lặp lại điều này thường xuyên để giảm nhẹ bệnh viêm khớp và các triệu chứng của nó. Củ nghệ: Trộn 1/4 chén bột nghệ với 1/2 cốc nước. Đun sôi trên lửa vừa đủ và khuấy cho đến khi nó trở thành bột nhão. Để nguội và cất trong tủ lạnh. Bôi lên khu vực bị đau và rửa bằng nước sạch. Bạn có thể áp dụng phương pháp này để điều trị bệnh viêm khớp bằng cách sử dụng nghệ. Củ nghệ, dầu dừa và trứng: Đánh tan trứng và dầu dừa sau đó thêm bột nghệ. Sử dụng máy xay tay để làm nhuyễn hỗn hợp này. Sử dụng hỗn hợp này một hoặc hai lần một ngày để giảm viêm khớp hoàn toàn. Củ nghệ, cây sả, đầu dừa và hạt tiêu: Trộn 5 thìa hạt tiêu với 5 thìa bột nghệ. Thêm sả và dầu dừa. Trộn tất cả trong một nồi và làm nóng nó ở 150 độ C trong 3-5 giờ. Cất loại thuốc thảo mộc này vào bình thủy tinh và đóng nắp lại thật chặt. Sử dụng để giảm nhẹ cơn đau khớp. Củ nghệ, bột hạt cà ri, gừng: Gừng có chứa các chất chống oxy hóa, chống viêm được gọi là gingerols. Trộn một thìa bột nghệ, bột hạt cà ri và bột gừng khô cùng với nước ấm. Uống dung dịch này hai lần một ngày để giảm bớt viêm khớp. Bột nghệ và nước cốt chanh: Lấy hai thìa bột nghệ với một thìa nước chanh. Trộn đều và cho vào nước sôi để làm thành bột. Bôi hỗn hợp vào vùng bị đau và để nó trong vài phút. Rửa lại bằng nước sạch và lặp lại cách này cho đến khi vết thương đỡ đau. Đây là phương pháptự nhiên tốt nhất để điều trị bệnh viêm khớp với sự trợ giúp của nghệ.

Củ nghệ: Trộn một thìa bột nghệ với một cốc sữa ấm. Uống sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ để có được một giấc ngủ ngon. Ngoài ra tiêu thụ nghệ thường xuyên để giảm đau và viêm khớp. Củ nghệ và nước: Thêm một muỗng nghệ vào nước. Trộn thật kỹ và đun sôi trong 15 phút. Điều này sẽ giúp tạo ra 12% hỗn hợp tinh chất nghệ curcumin. Bạn cần uống dung dịch này trong vòng bốn giờ nếu không, chất curcumin sẽ dần dần giảm xuống còn 6% trong khoảng 6 giờ. Củ nghệ và gừng: Gừng có tính chống viêm. Lấy nửa muỗng bột nghệ và bột gừng pha chúng trong nước sôi trong khoảng 20 đến 30 phút. Uống loại trà này để giảm bớt viêm khớp. Bột nghệ và dầu dừa: Trộn một muỗng bột nghệ với một lượng dầu dừa và dán nó vào khu vực bị đau do viêm khớp. Để yên nó trong vài giờ, lặp lại điều này để giảm đau do viêm khớp. Bột nghệ, vôi bột và muối: Lấy một thìa bột nghệ, một ít vôi bột và muối. Trộn chúng với nhau để tạo ra một hỗn hợp. Áp hỗn hợp này trên khu vực đau đớn. Lặp lại điều này thường xuyên để giảm nhẹ bệnh viêm khớp và các triệu chứng của nó. Củ nghệ: Trộn 1/4 chén bột nghệ với 1/2 cốc nước. Đun sôi trên lửa vừa đủ và khuấy cho đến khi nó trở thành bột nhão. Để nguội và cất trong tủ lạnh. Bôi lên khu vực bị đau và rửa bằng nước sạch. Bạn có thể áp dụng phương pháp này để điều trị bệnh viêm khớp bằng cách sử dụng nghệ. Củ nghệ, dầu dừa và trứng: Đánh tan trứng và dầu dừa sau đó thêm bột nghệ. Sử dụng máy xay tay để làm nhuyễn hỗn hợp này. Sử dụng hỗn hợp này một hoặc hai lần một ngày để giảm viêm khớp hoàn toàn. Củ nghệ, cây sả, đầu dừa và hạt tiêu: Trộn 5 thìa hạt tiêu với 5 thìa bột nghệ. Thêm sả và dầu dừa. Trộn tất cả trong một nồi và làm nóng nó ở 150 độ C trong 3-5 giờ. Cất loại thuốc thảo mộc này vào bình thủy tinh và đóng nắp lại thật chặt. Sử dụng để giảm nhẹ cơn đau khớp. Củ nghệ, bột hạt cà ri, gừng: Gừng có chứa các chất chống oxy hóa, chống viêm được gọi là gingerols. Trộn một thìa bột nghệ, bột hạt cà ri và bột gừng khô cùng với nước ấm. Uống dung dịch này hai lần một ngày để giảm bớt viêm khớp. Bột nghệ và nước cốt chanh: Lấy hai thìa bột nghệ với một thìa nước chanh. Trộn đều và cho vào nước sôi để làm thành bột. Bôi hỗn hợp vào vùng bị đau và để nó trong vài phút. Rửa lại bằng nước sạch và lặp lại cách này cho đến khi vết thương đỡ đau. Đây là phương pháptự nhiên tốt nhất để điều trị bệnh viêm khớp với sự trợ giúp của nghệ.