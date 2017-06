10 dấu hiệu bạn không ăn đủ Protein

Sự yếu cơ đột ngột hoặc đau cơ có thể là dấu hiệu cho thấy chế độ ăn uống của bạn thiếu protein. Protein là nhiên liệu cho cơ bắp của bạn, do đó cơ của bạn sẽ bị tổn thương rất nhiều khi cơ thể bạn thiếu chất đạm. Đây có thể là mối quan tâm đặc biệt đối với nam giới, họ có thể bị tổn thương cơ bắp do lão hóa nếu không ăn đủ chất đạm hàng ngày. Tóc của bạn chủ yếu là một loại protein được gọi là keratin, chất khoáng này rất quan trọng đối với sức khoẻ của tóc. Mỗi sợi tóc cần một lượng protein đủ để phát triển. Vì vậy, khi bạn không có đủ chất đạm, cơ thể bạn sẽ bắt đầu bảo tồn protein có được bằng cách hạn chế sản lượng protein. Điều này dẫn đến rụng tóc, tóc cũng có thể trở nên khô và giòn. Một dấu hiệu khác cho thấy cơ thể bạn thiếu chất đạm là thèm ăn thường xuyên. Điều này đặc biệt phổ biến ở những người không ăn đủ lượng protein cần thiết, điều này có thể dẫn đến bạn sẽ ăn một chế độ ăn nhiều carbohydrate và đường. Cả carbohydrate và đường có thể làm tăng mức đường trong máu đột biến và làm cho bạn cảm thấy đói hơn thường xuyên hơn. Tích nước, phù nề: Phù hoặc tích tụ chất lỏng, đặc biệt ở chân, là một dấu hiệu khác của thiếu protein. Nếu không có đủ chất đạm, những chất lỏng này có thể xâm nhập vào các mô xung quanh và dẫn đến sưng ở chân và bàn chân, có thể rất khó chịu. Giảm chức năng miễn dịch: Protein tạo ra các tế bào bạch cầu, kháng thể, protein trong máu và một loạt các phân tử miễn dịch, bao gồm interleukins và cytokines. Protein trong chế độ ăn uống không đủ có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất ra đủ các phân tử miễn dịch và làm suy yếu miễn dịch của cơ thể. Móng tay yếu và dễ gãy: Móng tay dễ gãy cũng như các đường gân trên móng, là những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu cơ thể bạn thiếu chất đạm. Móng tay bao gồm các lớp là thành phần của một protein gọi là keratin. Vì vậy, để móng tay khỏe mạnh, cần tiêu thụ lượng protein cần thiết. Sương mù não có thể liên quan đến sự biến động của lượng đường trong máu và thiếu protein. Protein rất quan trọng đối với nhiều khía cạnh của chức năng thần kinh khỏe mạnh. Trên thực tế, sương mù não có thể cho thấy mức protein thấp trong cơ thể. Ngủ kém: Não của bạn kiểm soát tất cả các chất cần thiết cho một giấc ngủ ngon. Khi cơ thể bạn thiếu chất đạm cần thiết để giữ cho não khỏe mạnh, nó có thể dẫn đến sự mất cân bằng hoóc môn và sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Chu kỳ kinh nguyệt bất thường: Một chế độ ăn uống hợp lý và cân bằng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một chu kỳ kinh nguyệt khỏe mạnh. Bất kỳ loại thiếu hụt dinh dưỡng nào, kể cả mức protein thấp, có thể dẫn đến các giai đoạn bất thường. Tâm trạng thay đổi do protein thấp: Việc thiếu protein trong chế độ ăn uống của bạn có thể dẫn đến sự buồn rầu. Protein được lấp đầy sẽ làm lượng đường trong máu ổn định giúp ngăn ngừa sự thay đổi năng lượng.

