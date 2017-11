10 đồ uống dành cho người dễ cảm lạnh trong mùa đông

Chocolate nóng. Mặc dù chứa đường, chocolate nóng vẫn tốt hơn nhiều so với một số loại đồ uống chứa chất bảo quản được bán tại các cửa hàng. Công thức làm chocolate nóng chỉ sử dụng 4 thành phần chính là bột ca cao, vani, đường và thêm sữa nếu bạn muốn. Cafe sữa mật ong. Để làm thức uống này, bạn cho đậu khấu, mật ong vào tách cà phê sữa Latte. Để giảm bớt lượng calo, bạn có thể dùng sữa hạnh nhân hoặc hạt điều thay vì sữa động vật. Hồng trà. Loại thức uống này tính ngọt nhẹ, mát, có thể dưỡng dương, tốt cho dạ dày. Do chứa một lượng protein nhất định, có thể có lợi cho cơ thể, uống hồng trà trong mùa đông, sinh nhiệt, ấm bụng, tăng cường khả năng chịu rét cho cơ thể. Trà gừng cam thảo. Nếu bạn chỉ muốn dùng trà, thức uống này là sự lựa chọn thông minh. Gừng tươi làm dịu chứng đau rát cổ họng khi bị cảm lạnh, còn cam thảo làm cho tách trà của bạn thơm ngon, hấp dẫn hơn. Trà sả. Trong mùa đông, trà sả có công dụng chữa cảm lạnh và ho bằng cách kết hợp lá sả, mật ong, hạt tiêu, quế, nước cốt chanh, lá bạc hà. Loại trà sả hỗn hợp này giúp thông mũi họng, giữ ấm toàn thân và dịu cơn ho trong mùa lạnh. Nước chanh mật ong. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì thời tiết mùa đông, bạn nên thử công thức đồ uống gồm có rễ gừng, chanh và mật ong. Đồ uống nóng là giải pháp hữu hiệu để phòng tránh cảm lạnh cũng như giảm bớt sự mệt mỏi, mang tinh thần bạn trở lại. Nước ép lê. Quả lê có thể cải thiện đáng kể các triệu chứng khô họng, ngứa họng, đau họng và khản tiếng… ở những người có bệnh về đường hô hấp. Đun sôi nước lê, cho vừa đủ một lượng đường hoặc thêm chút mật ong sẽ thành món nước lê hoặc súp lê, có tác dụng bổ âm mát phổi, hỗ trợ cho dạ dày rất tốt, ngoài ra còn trị ho hạ nhiệt. Nước táo ép. Táo có nhiều vitamin, dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bạn, đặc biệt giúp bạn ngừa cảm lạnh, phòng bệnh hay gặp mùa đông. Trà hoa cúc. Một tách trà hoa cúc trắng sẽ giúp bạn chữa cảm lạnh, đau đầu, tăng huyết áp, chóng mặt,... Trà hoa cúc vàng cũng thường dùng trong phòng cảm lạnh, cúm, viêm mủ da, hoa mắt, tăng huyết áp,... Trà bạc hà. Lá bạc hà chứa vitamin B, canxi, kali giúp tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể. Vì vậy, trà bạc hà có thể giúp chống lại một số bệnh thông thường mùa đông như cảm lạnh, ho khan, cảm cúm,... Một ly trà bạc hà hàng ngày sẽ giúp bạn tăng cường hệ tiêu hóa, làm giảm các cơn co thắt đường hô hấp và đường tiêu hóa.

Chocolate nóng. Mặc dù chứa đường, chocolate nóng vẫn tốt hơn nhiều so với một số loại đồ uống chứa chất bảo quản được bán tại các cửa hàng. Công thức làm chocolate nóng chỉ sử dụng 4 thành phần chính là bột ca cao, vani, đường và thêm sữa nếu bạn muốn. Cafe sữa mật ong. Để làm thức uống này, bạn cho đậu khấu, mật ong vào tách cà phê sữa Latte. Để giảm bớt lượng calo, bạn có thể dùng sữa hạnh nhân hoặc hạt điều thay vì sữa động vật. Hồng trà. Loại thức uống này tính ngọt nhẹ, mát, có thể dưỡng dương, tốt cho dạ dày. Do chứa một lượng protein nhất định, có thể có lợi cho cơ thể, uống hồng trà trong mùa đông, sinh nhiệt, ấm bụng, tăng cường khả năng chịu rét cho cơ thể. Trà gừng cam thảo. Nếu bạn chỉ muốn dùng trà, thức uống này là sự lựa chọn thông minh. Gừng tươi làm dịu chứng đau rát cổ họng khi bị cảm lạnh, còn cam thảo làm cho tách trà của bạn thơm ngon, hấp dẫn hơn. Trà sả. Trong mùa đông, trà sả có công dụng chữa cảm lạnh và ho bằng cách kết hợp lá sả, mật ong, hạt tiêu, quế, nước cốt chanh, lá bạc hà. Loại trà sả hỗn hợp này giúp thông mũi họng, giữ ấm toàn thân và dịu cơn ho trong mùa lạnh. Nước chanh mật ong. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì thời tiết mùa đông, bạn nên thử công thức đồ uống gồm có rễ gừng, chanh và mật ong. Đồ uống nóng là giải pháp hữu hiệu để phòng tránh cảm lạnh cũng như giảm bớt sự mệt mỏi, mang tinh thần bạn trở lại. Nước ép lê. Quả lê có thể cải thiện đáng kể các triệu chứng khô họng, ngứa họng, đau họng và khản tiếng… ở những người có bệnh về đường hô hấp. Đun sôi nước lê, cho vừa đủ một lượng đường hoặc thêm chút mật ong sẽ thành món nước lê hoặc súp lê, có tác dụng bổ âm mát phổi, hỗ trợ cho dạ dày rất tốt, ngoài ra còn trị ho hạ nhiệt. Nước táo ép. Táo có nhiều vitamin, dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bạn, đặc biệt giúp bạn ngừa cảm lạnh, phòng bệnh hay gặp mùa đông. Trà hoa cúc. Một tách trà hoa cúc trắng sẽ giúp bạn chữa cảm lạnh, đau đầu, tăng huyết áp, chóng mặt,... Trà hoa cúc vàng cũng thường dùng trong phòng cảm lạnh, cúm, viêm mủ da, hoa mắt, tăng huyết áp,... Trà bạc hà. Lá bạc hà chứa vitamin B, canxi, kali giúp tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể. Vì vậy, trà bạc hà có thể giúp chống lại một số bệnh thông thường mùa đông như cảm lạnh, ho khan, cảm cúm,... Một ly trà bạc hà hàng ngày sẽ giúp bạn tăng cường hệ tiêu hóa, làm giảm các cơn co thắt đường hô hấp và đường tiêu hóa.