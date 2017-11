10 giá trị tuyệt vời từ hạt vừng cho sức khoẻ của bạn

Giảm huyết áp: Các loại dầu tự nhiên của hạt vừng đã được chứng minh làm giảm bệnh cao huyết áp trong một số nghiên cứu, làm giảm sự căng thẳng trên hệ thống tim mạch của bạn và giúp ngăn ngừa các tình trạng tim mạch khác nhau. Hơn nữa, hạt vừng rất giàu magiê, từ lâu đã được biết đến như là chất làm giãn mạch (một chất làm giảm huyết áp). Ngăn ngừa ung thư: Với nhiều loại vitamin thiết yếu và khoáng chất trong hạt vừng, không có gì ngạc nhiên khi nó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Hạt vừng cũng chứa phytate, một hợp chất ngăn ngừa ung thư có chức năng như một chất chống oxy hoá và làm giảm tác dụng của các gốc tự do. Kiểm soát bệnh tiểu đường: Các thành phần của hạt vừng được chứng minh làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và quản lý các triệu chứng ở bệnh nhân khi mắc bệnh này. Hơn nữa, dầu vừng có thể tác động tích cực đến tác động của các loại thuốc khác nhau như glibenclamide ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Nó cải thiện chức năng của thuốc này và tiếp tục điều chỉnh lượng insulin và glucose trong cơ thể, qua đó giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Tăng cường sức khoẻ xương: Mức độ ấn tượng của khoáng chất cần thiết như kẽm, canxi, và phốt pho tìm thấy trong hạt vừng có thể là một sự bổ sung lớn cho sức khỏe xương của bạn. Các khoáng chất này là những bộ phận không thể tách rời trong việc tạo ra xương mới, tăng cường, tái tạo lại xương bị suy yếu do chấn thương hoặc loãng xương. Cải thiện tiêu hóa: Những hạt nhỏ này có rất nhiều chất xơ, một yếu tố quan trọng trong việc tiêu hóa lành mạnh, vì nó làm tăng chuyển động ruột và giúp chúng di chuyển qua đường tiêu hóa, cũng như kích thích sự chuyển động peristaltic khi thực phẩm di chuyển qua ruột trơn. Hoạt động này có thể làm giảm các tình trạng như táo bón, tiêu chảy, đồng thời bảo vệ sức khoẻ của ruột già và giảm nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa và ung thư. Giảm viêm: Hàm lượng đồng cao trong hạt vừng có thể làm giảm viêm ở khớp, xương và cơ, do đó làm giảm đau liên quan đến viêm khớp. Hơn nữa, đồng là một khoáng chất cần thiết để tăng cường mạch máu, xương và khớp. Bảo vệ chống bức xạ: Một trong những hợp chất hữu cơ trong hạt vừng được gọi là sesamol và nó liên quan đến việc bảo vệ DNA khỏi tác hại của bức xạ. Bức xạ này có thể đến từ các nguồn tự nhiên hoặc từ điều trị ung thư bằng hóa trị và xạ trị. Bằng cách bảo vệ DNA khỏi đột biến do bức xạ, các hạt này có thể tăng cường sức mạnh và giảm nguy cơ mắc các dạng ung thư khác do đột biến tế bào. Cải thiện sức khoẻ răng miệng: Có lẽ những ảnh hưởng đáng chú ý nhất của hạt mè là những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khoẻ răng miệng. Dầu hạt vừng được có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ, nó cũng làm giảm sự hiện diện của vi khuẩn Streptococcus, một loại vi khuẩn thông thường có thể tàn phá các khoang miệng và các bộ phận khác của cơ thể. Chăm sóc da & tóc: Hạt vừng có hàm lượng kẽm cao, một thành phần quan trọng trong sự hình thành collagen, giúp tăng cường mô cơ, tóc và da. Ngoài ra, dầu vừng đã được chứng minh là làm giảm sự xuất hiện của vết bỏng và dấu vết trên da cũng như các dấu hiệu lão hóa sớm. Tăng chức năng chuyển hóa: Hạt mè có chứa một lượng protein cao giúp cải thiện sức mạnh tổng thể, tăng trưởng tế bào khỏe mạnh và tăng cường chức năng trao đổi chất.

