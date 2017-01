10 sự kiện y tế tiêu biểu của năm 2016

Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Việt Nam (ảnh: PV) Triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh: Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế; Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; Tăng cường quản lý dịch vụ từ bên ngoài vào bệnh viện. (ảnh:PV) Việt Nam sản xuất thành công vaccine phối hợp sởi – rubella (ảnh: JICA) Lần đầu tiên tại Việt Nam, thực hiện phẫu thuật nội soi bằng Robot cho người lớn. (ảnh: Zing) Năm 2016, 81,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế, vượt chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ giao (năm 2016 Chính phủ giao 79%). (ảnh: Internet) Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế tăng 9 bậc so với năm 2015 (xếp thứ 17/19 lên 8/19 bộ, ngành do Chính phủ công bố năm 2016). (ảnh minh họa, nguồn: Internet) Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016). (ảnh: Internet) Đưa tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT lần đầu được xây dựng và triển khai rộng rãi (ảnh: Internet) Việt Nam đã được bầu vào Ban Chấp hành (Executive Board) của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization, WHO) nhiệm kỳ 3 năm, từ 2016 - 2019. (ảnh: BYT)

