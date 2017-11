10 thực phẩm tưởng lành mạnh thực chất lại không tốt cho sức khoẻ

Giấm táo: Một thực phẩm lành mạnh mà tất cả mọi người nên dùng là giấm táo. Nó chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm magiê, phốt pho, kali, canxi, đồng và sắt... Nhưng việc mua bất kỳ loại giấm táo nào lại không tốt cho sức khoẻ. Bạn nên lựa chọn cho giấm táo hữu cơ. Dấm táo không hữu cơ thường đi qua quá trình thanh trùng nên đã làm mất đi một phần các chất dinh dưỡng và cũng chứa chất bảo quản. Sữa chua có hương vị: Sữa chua là thực phẩm lành mạnh, nhưng bạn nên tránh mua sữa chua có hương vị, vì chúng có thể có hàm lượng calo cao, đường có thể ở dạng fructose, glucose hoặc sucrose, không lành mạnh. Thêm vào đó, sữa chua có hương vị thường có màu sắc và hương vị nhân tạo. Bạn nên chọn sữa chua ít béo và luôn luôn đọc nhãn nguyên liệu để biết lượng canxi, vitamin D và protein của sản phẩm. Nước trái cây: Các cửa hàng thực phẩm lành mạnh thường bán nhiều loại nước hoa quả. Nhưng hầu hết nước trái cây đóng hộp không lành mạnh. Ngay cả khi bạn mua nước trái cây nguyên chất 100% thì nó vẫn có thể có chất phụ gia nhân tạo. Tốt nhất nên ăn trái cây tươi hoặc tự làm nước trái cây tại nhà. Các chất bổ sung thảo dược: Các dược phẩm chức năng có thể gây hại cho sức khoẻ của bạn nếu bị lạm dụng. Thực vật được sử dụng trong chất bổ sung có thể có tác dụng giống như thuốc. Chúng có thể có phản ứng phụ với các loại thuốc khác mà bạn sử dụng. Có rất nhiều lợi ích từ việc sử dụng các chất bổ sung thảo dược, nhưng điều quan trọng là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống. Mật hoa Agave: Nếu bạn có ý thức về sức khoẻ, bạn đã biết các hậu quả của lượng đường ăn vào quá lớn. Để tránh vấn đề này, bạn có thể mua một số loại đường thay thế được bán ở cửa hàng thực phẩm sức khỏe. Một loại đường phổ biến là mật hoa Agave thường được quảng cáo dưới dạng chất làm ngọt thân thiện với bệnh tiểu đường do chỉ số glycemic thấp. Tuy nhiên, nó có chứa nhiều fructose; quá nhiều fructose từ thực phẩm chế biến trong chế độ ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất và gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là nếu bạn bị tiểu đường. Thức uống thể thao hoặc thức uống năng lượng được sản xuất và bán trên thị trường để phục vụ những người chơi thể thao. Những thức uống này thường có chứa chất điện giải và đường, có thể có lợi cho vận động viên khi họ đổ mồ hôi nhiều. Nhưng đối với những người không tham gia vào các hoạt động thể thao nặng thì không nên sử dụng thức uống này. Thêm muối và đường lỏng sẽ làm hại bạn. Những thức uống như vậy cũng có chứa các chất phụ gia khác như caffein không tốt cho cơ thể. Sản phẩm không chứa gluten tốt cho những người bị bệnh celiac hoặc không dung nạp gluten. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm không chứa gluten đều có thành phần dinh dưỡng thấp. Thêm vào đó, hầu hết các thực phẩm chế biến không có gluten đều chứa bột gạo, bột khoai tây, khoai mì và thêm đường để bù lại lượng gluten bị thiếu. Điều này có nguy cơ làm tăng mức đường trong máu. Ngoài ra, hầu hết các sản phẩm này chứa hàm lượng chì, arsenic và thủy ngân cao. Sốt salad: Salads bổ sung lành mạnh cho bất kỳ kế hoạch ăn kiêng nào do trái cây và rau tươi làm sald có nhiều chất xơ, chất chống oxy hoá và các chất dinh dưỡng khác. Nhưng nếu bạn đang sử dụng nước sốt salad được mua từ một cửa hàng thực phẩm thì đó là một sai lầm lớn. Các loại nước sốt này thường chứa các thành phần như mayonnaise có chất béo cao, dầu đậu nành và xirô bắp, fructose cao, tất cả đều không tốt cho sức khỏe của bạn. Hơn nữa, nó có chứa rất nhiều chất bảo quản. Sữa tươi: Nếu bạn mua sữa nguyên chất từ cửa hàng thực phẩm thì nên dừng lại. Việc uống sữa tươi có thể gây hại cho sức khoẻ của bạn vì chúng không trải qua quá trình tiệt trùng. Phương pháp tiệt trùng được sử dụng nhiệt để tiêu diệt các vi khuẩn có trong sữa, đặc biệt là E. coli, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh do thực phẩm gây ra. Mặc dù quá trình thanh trùng làm giảm hàm lượng dinh dưỡng của sữa, nhưng sữa thanh trùng vẫn tốt cho sức khoẻ hơn sữa nguyên chất. Nến lấy ráy tai: Cư dân mạng đồn đại rằng khi đốt nến sáp ong, ráy tai của bạn sẽ được loại bỏ một cách tuyệt đối mà không hề tốn công sức. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy loại nến này sẽ giúp bạn rấy chất bẩn ra khỏi tai. Hơn nữa, nến có thể gây bỏng, thủng màng nhĩ và thậm chí làm tăng nguy cơ mất thính giác.

