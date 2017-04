7 sai lầm khi ăn sữa chua

Sai lầm 1: Ăn bao nhiêu cũng được. Bản thân sữa chua cũng chứa một lượng nhiệt nhất định, sau khi ăn uống sữa chua, một lượng calo tương đương sẽ được bổ sung vào cơ thể khiến bạn tăng cân. Sai lầm 2: Không được đun nóng sữa chua. Trong thực tế, sữa chua hoàn toàn có thể được kết hợp để uống cùng các thức uống nóng khác, vì sữa chua nóng còn làm tăng hoạt động của vi khuẩn acid lactic, tốt hơn cho sức khỏe. Sai lầm 3: Ăn sữa chua lúc đói là tốt nhất. Khi đói, tính axit trong dạ dày càng dễ tiêu diệt các vi khuẩn axit lactic trong sữa chua, do đó, tác dụng của sữa chua sẽ bị giảm đi rất nhiều. Sai lầm 4: Ai cũng có thể uống sữa chua. Sữa chua không thích hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là khi bạn bị tiêu chảy hoặc các triệu chứng bệnh đường ruột khác. Trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn sữa chua. Sai lầm 5: Sữa chua tốt hơn sữa. Trên thực tế, sự khác biệt giữa hai loại sữa này không phải là rất lớn. Nhưng cần công nhận rằng sữa chua tốt cho tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng hơn so với sữa nói chung. Sai lầm 6: Giảm cân. Sữa chua thúc đẩy sự thèm ăn. Hơn nữa, trong sữa chua có lượng nhiệt cao hơn so với sữa nên trong nhiều trường hợp lượng calo trong sữa chua còn làm cho chị em tăng cân nhanh hơn. Sai lầm 7: Không trộn sữa chua với đồ ăn thức uống khác. Sữa chua phù hợp với rất nhiều thực phẩm, đặc biệt là bữa ăn sáng với bánh mì, đồ ăn nhẹ, giàu dinh dưỡng và có vị ngon đặc biệt.

