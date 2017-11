9 lý do đáng ngạc nhiên gây bệnh tiểu đường bạn không biết

Không uống cà phê: Điều ngạc nhiên là trong một nghiên cứu mới đây của Trường Harvard TH Chan đã phát hiện ra rằng những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ít hơn 33%. Điều này là do các thành phần nhất định của cà phê có thể làm giảm sự đề kháng insulin trong cơ thể. Thiếu probiotic trong chế độ ăn kiêng: Probiotic là chất dinh dưỡng hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong cơ thể và được tìm thấy trong các loại thực phẩm như sữa đông và sữa chua. Sự thiếu hụt probiotic trong chế độ ăn uống có thể gây viêm ở ruột, do đó gây ra sự đề kháng insulin, cuối cùng dẫn đến bệnh tiểu đường. Ăn đồ ăn đựng trong hộp nhựa: Ăn và uống đồ uống từ bình nhựa cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường vì một số hóa chất dùng để sản xuất hộp đựng này có thể gây ra sự đề kháng insulin và tăng huyết áp, do đó dẫn đến bệnh tiểu đường. Thiếu ánh sáng mặt trời: Nếu bạn là người sống ở một đất nước lạnh hoặc không rời khỏi nhà nhiều để tiếp xúc ánh sáng mặt trời, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, vì thiếu ánh nắng mặt trời có thể gây ra thiếu hụt vitamin D, cũng là yếu tố dẫn đến bệnh tiểu đường. Công việc ăn phòng: Nếu bạn có một công việc đòi hỏi phải ngồi hàng giờ, hoặc nếu bạn không đam mê các hoạt động thể thao, nó có thể dẫn đến sự tích tụ mỡ bụng và mỡ bụng cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến cho bệnh tiểu đường. Bỏ qua bữa ăn sáng: Nếu bạn có một cuộc sống bận rộn và bỏ qua bữa ăn sáng thường xuyên, bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường týp 2 cao hơn. Vì đói trong một thời gian dài vào buổi sáng có thể làm gián đoạn lượng insulin trong cơ thể bạn. Mất nước: Nếu bạn là người không có thói quen uống đủ nước, cơ thể bạn sẽ bị mất nước. Mất nước làm tăng đường huyết, trong đó hàm lượng đường trong cơ thể của bạn trở cao hơn, do đó gây ra bệnh tiểu đường. Một số loại nước hoa: Nếu bạn là người sử dụng nước hoa hay dùng nhiều nước hoa xịt phòng thì bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Các sản phẩm này chứa một số hóa chất gây rối loạn cân bằng insulin và gây ra bệnh tiểu đường. Thịt bẩn: Một số loại thịt đỏ mà bạn ăn có thể chứa thuốc trừ sâu và các hóa chất khác được sử dụng để làm sạch thịt. Các chất này gây tăng đường huyết, cuối cùng dẫn đến bệnh tiểu đường.

