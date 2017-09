Ăn quá nhiều protein có thể dẫn đến những vấn đề này

Mất nước: Một trong những chất thải được thận thải ra trong quá trình lọc là nitro ure trong máu. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng khi nạp quá nhiều protein, cơ thể phải sử dụng nhiều nước hơn để cân bằng hàm lượng nitơ, vì vậy rất có thể bạn sẽ bị thiếu nước. Nguy cơ mắc bệnh thận: Các bằng chứng khi cơ thể tiêu hóa protein, thận quản lý một số bộ lọc các chất thải và chế độ ăn có hàm lượng giàu protein sẽ gây áp lực lớn đến thận. Các nghiên cứu cũng cho biết các tổn thương nguy hiểm chỉ dễ nhận ra ở người đang trong giai đoạn đầu của bệnh thận, nhưng họ lại thường không nhận thức được triệu chứng này. Tăng cân: Cơ thể bạn thường chỉ tiêu thụ một lượng protein nhất định mỗi ngày. Mỗi gram protein chứa 4 calo. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều protein, bạn có thể tăng cân. Ví dụ, bạn tiêu thụ 100 gram protein, cơ thể bạn sẽ chỉ sử dụng 50 gram và 50 gram còn lại sẽ tương đương với 200 calo trong cơ thể bạn như là chất béo. Nguy cơ loãng xương: Việc ăn quá nhiều protein sẽ kích hoạt khả năng giải phóng axit trong cơ thể. Quá nhiều protein làm nồng độ axit tăng lên. Để trung hòa axit, cơ thể giải phóng các chất đệm như canxi phosphat. Và để sản xuất đủ lượng canxi phosphat cần thiết, cơ thể lại “kéo” canxi từ xương. Việc đó làm giảm lượng canxi có trong xương, làm tăng nguy cơ loãng xương. Táo bón: Những người ăn nhiều chất đạm thường quên rằng cơ thể cũng cần rất nhiều chất xơ. Thiếu chất xơ có thể gây táo bón. Cách tốt nhất để loại bỏ vấn đề này là thường xuyên tiêu thụ thực phẩm nhiều chất xơ. Buồn nôn: Ăn quá nhiều thức ăn có chứa chất đạm có thể khiến bạn cảm thấy buồn nôn do khó tiêu. Khi bạn tiêu thụ protein, các enzyme tiêu hóa trong dạ dày và ruột non của bạn sẽ phá vỡ các phân tử protein lớn thành những axit amin riêng biệt mà bạn có thể hấp thụ được sau này. Một lượng lớn protein được tiêu thụ có thể gây khó khăn cho các enzyme tiêu hóa tiêu thụ các protein này. Quá trình này có thể làm bạn buồn nôn. Đau dạ dày: Ăn quá nhiều protein một lần có thể làm cản trở các enzyme tiêu hóa thể xử lý thức ăn, làm cho quá trình tiêu hóa của bạn trở nên chậm chạp. Vì quá trình này chậm lại, dạ dày của bạn có thể bị thương, gây đau dạ dày và chướng bụng. Mệt mỏi: Nhiều người theo chế độ ăn kiêng nhiều protein như một phương pháp phổ biến để giảm cân. Bạn tăng lượng chất đạm và chất béo trong khi giảm lượng carbohydrate tiêu thụ. Tuy nhiên, sự thay đổi trao đổi chất này cùng với sự hạn chế carbohydrate đôi khi có thể dẫn đến các phản ứng phụ không mong muốn, bao gồm cả mệt mỏi. Chán ăn: Một chế độ ăn giàu chất đạm có thể làm tăng sự giải phóng hormone ngăn chặn cơn đói. Một chế độ ăn giàu protein có thể là cách tốt để giảm cân. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây trên chuột đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất đạm tạo ra hàm lượng peptide YY (PYY) lớn, đây là một loại hoóc-môn khiến cơ thể họ thường xuyên có cảm giác no.

