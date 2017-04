Bạn có thể ăn “thả phanh” những thực phẩm này mà không sợ béo bụng

Dưa chuột: Ít calo và chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. 100g dưa chuột chứa khoảng 15 calo. Bên cạnh đó, dưa chuột còn chứa hợp chất vitamin C, vitamin K, kali và silic giúp xây dựng mô tế bào cơ thể. Hàm lượng nước cao trong dưa chuột cũng giúp bạn ăn nhanh no và bổ sung nước để giải độc cơ thể. Bưởi: Chứa naringenin – một chất chống oxy hóa giúp gan không tích tụ mỡ, trung bình 100g bưởi chứa 42 calo. Bưởi cũng giúp giảm tình trạng đầy hơi trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người ăn bưởi hàng ngày có thể giảm vòng eo. Thêm vào đó, hàm lượng vitamin C cao trong bưởi có thể giúp bạn oxy hóa mỡ khoảng 25%. Cần tây: Một cốc nước cần tây có thể cung cấp cho bạn 1/3 nhu cầu vitamin A, vitamin K, sắt, chất xơ và kali mỗi ngày. Hơn nữa, cần tây chứa phthalates, một hợp chất có thể làm giãn cơ, lưu thông máu và giảm huyết áp. Phụ nữ cũng nên ăn nhiều cần tây để giảm nguy cơ bị ung thư buồng trứng. Táo: Ít calo và công dụng của loại quả này trong việc giảm cân là cơ thể bạn cần đến một lượng calo cao hơn calo của táo để tiêu hóa nó. Tảo biển: Alginate, một loại chất xơ phổ biến ở tảo có thể giúp ngăn cản quá trình hấp thụ chất béo và làm giảm tình trạng tăng cân. Hơn nữa, tảo biển chứa hàm lượng cao vitamin K giúp xương chắc khỏe. Bạn có thể dùng tảo biển để nấu súp, làm salad hay các món xào. Măng tây: Loại rau này được coi như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp lọc chất độc ra khỏi cơ thể. Asparagine, một chất hóa học đặc trưng của măng tây giúp phá vỡ các tế bào chất béo, do đó ăn măng tây có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Dưa hấu: Giàu arginine, một loại axit amin giúp hỗ trợ giảm cân, ngoài ra, chất chống oxy hóa từ dưa hấu cũng giúp bạn ngăn ngừa lão hóa, da sáng và tươi trẻ. Bông cải xanh: Bông cải gồm 2 loại chất xơ nên chúng giúp hệ tiêu hóa của bạn làm việc tốt hơn, thậm chí còn ngăn ngừa ung thu ruột kết. Bên cạnh đó, bông cải rất giàu protein tự nhiên nên loại rau này còn giúp làm cơ săn chắc hơn. Rau xanh: Đa phần rau xanh đều ít calo nên bạn có thể thêm chúng vào khẩu phần ăn giảm cân của mình. Ví dụ như cải xoong, rau chân vịt,... Nấm: Hàm lượng cao vitamin D trong nấm còn giúp bạn hấp thụ canxi tốt hơn, qua đó giúp phòng tránh các bệnh về xương và giúp xương chắc khỏe. 100g nấm rơm chứa khoảng 22 calo và 100g nấm Chanterelle chứa khoảng 38 calo. Để giảm cân, bạn nên bổ sung nấm vào các món ăn hàng ngày như cho nấm vào súp, salad, pizza và nhiều món ăn khác

Dưa chuột: Ít calo và chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. 100g dưa chuột chứa khoảng 15 calo. Bên cạnh đó, dưa chuột còn chứa hợp chất vitamin C, vitamin K, kali và silic giúp xây dựng mô tế bào cơ thể. Hàm lượng nước cao trong dưa chuột cũng giúp bạn ăn nhanh no và bổ sung nước để giải độc cơ thể. Bưởi: Chứa naringenin – một chất chống oxy hóa giúp gan không tích tụ mỡ, trung bình 100g bưởi chứa 42 calo. Bưởi cũng giúp giảm tình trạng đầy hơi trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người ăn bưởi hàng ngày có thể giảm vòng eo. Thêm vào đó, hàm lượng vitamin C cao trong bưởi có thể giúp bạn oxy hóa mỡ khoảng 25%. Cần tây: Một cốc nước cần tây có thể cung cấp cho bạn 1/3 nhu cầu vitamin A, vitamin K, sắt, chất xơ và kali mỗi ngày. Hơn nữa, cần tây chứa phthalates, một hợp chất có thể làm giãn cơ, lưu thông máu và giảm huyết áp. Phụ nữ cũng nên ăn nhiều cần tây để giảm nguy cơ bị ung thư buồng trứng. Táo: Ít calo và công dụng của loại quả này trong việc giảm cân là cơ thể bạn cần đến một lượng calo cao hơn calo của táo để tiêu hóa nó. Tảo biển: Alginate, một loại chất xơ phổ biến ở tảo có thể giúp ngăn cản quá trình hấp thụ chất béo và làm giảm tình trạng tăng cân. Hơn nữa, tảo biển chứa hàm lượng cao vitamin K giúp xương chắc khỏe. Bạn có thể dùng tảo biển để nấu súp, làm salad hay các món xào. Măng tây: Loại rau này được coi như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp lọc chất độc ra khỏi cơ thể. Asparagine, một chất hóa học đặc trưng của măng tây giúp phá vỡ các tế bào chất béo, do đó ăn măng tây có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Dưa hấu: Giàu arginine, một loại axit amin giúp hỗ trợ giảm cân, ngoài ra, chất chống oxy hóa từ dưa hấu cũng giúp bạn ngăn ngừa lão hóa, da sáng và tươi trẻ. Bông cải xanh: Bông cải gồm 2 loại chất xơ nên chúng giúp hệ tiêu hóa của bạn làm việc tốt hơn, thậm chí còn ngăn ngừa ung thu ruột kết. Bên cạnh đó, bông cải rất giàu protein tự nhiên nên loại rau này còn giúp làm cơ săn chắc hơn. Rau xanh: Đa phần rau xanh đều ít calo nên bạn có thể thêm chúng vào khẩu phần ăn giảm cân của mình. Ví dụ như cải xoong, rau chân vịt,... Nấm: Hàm lượng cao vitamin D trong nấm còn giúp bạn hấp thụ canxi tốt hơn, qua đó giúp phòng tránh các bệnh về xương và giúp xương chắc khỏe. 100g nấm rơm chứa khoảng 22 calo và 100g nấm Chanterelle chứa khoảng 38 calo. Để giảm cân, bạn nên bổ sung nấm vào các món ăn hàng ngày như cho nấm vào súp, salad, pizza và nhiều món ăn khác