Bạn sẽ ăn lạc thường xuyên sau khi biết thông tin này

Làm giảm cholesterol xấu: Nhiều người không ăn lạc vì hàm lượng chất béo của chúng. Nhưng sự thật là chúng chứa cả chất béo tốt giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Chúng ngăn chặn sự tích tụ cholesterol trong các động mạch của máu, do đó làm giảm nguy cơ tim ngừng đập. Giảm nguy cơ đột quỵ: Lạc có hàm lượng HDL cao, được biết đến là cholesterol tốt. Chúng cũng chứa các axit béo Omega 3 khỏe mạnh, giúp giảm cholesterol xấu và giữ cho động mạch của chúng ta không bị mảng bám. Ngăn ngừa bệnh viêm túi mật: Hầu hết mọi người không nhận ra rằng họ đang bị bệnh túi mật vì triệu chứng của nó không rõ ràng. Củ lạc có thể ngăn ngăn ngừa bệnh do có ít chất béo và cholesterol, chúng thường đóng một vai trò quan trọng trong ngăn ngừa các bệnh liên quan đến túi mật. Ngăn ngừa tăng cân: Củ lạc có chất đạm và ít calo; chúng có thể ăn trước bữa ăn để giảm sự thèm ăn. Cùng với đó, ăn lạc sẽ giữ trọng lượng của bạn ổn định do chúng có ít calo. Giảm nguy cơ ung thư đại tràng: Lạc có nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol là các chất chống ung thư, do đó làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng và dạ dày. Củ lạc giàu folic acid làm tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ. Folate có trong lạc được cho là rất quan trọng trong sự phát triển của bào thai. Khi có đủ folate trong cơ thể, người phụ nữ sẽ dễ dàng hơn thụ thai hơn. Điều chỉnh đường huyết: Ăn một lượng lạc vừa đủ mỗi ngày có thể giúp giảm lượng đường trong máu ở người bị tiểu đường. Các tính chất chống oxy hóa của nó cũng giúp sửa chữa tổn thương mạch máu do lượng đường trong máu dư thừa. Chống trầm cảm: Lạc được biết là làm tăng sản xuất một loại chất gọi là tryptophan, giúp thêm vào quá trình sản xuất serotonin (hormon hạnh phúc). Nó hoạt động như một chất làm cải thiện tình cảm và làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Cải thiện bộ nhớ: Củ lạc có chứa một lượng kẽm tốt được giúp tăng cường trí nhớ. Nó cũng chứa đầy vitamin B2 và niacin làm tăng chức năng nhận thức của não. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer: Vì hàm lượng vitamin B2 và niacin cao nên lạc cũng ngăn ngừa não bị tổn thương do tuổi tác, đồng thời làm giảm khả năng phát triển bệnh Alzheimer.

