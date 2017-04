Bất ngờ với những công dụng của trà thảo dược

Trà xanh giúp giảm cân. Trong tất cả danh sách các loại trà thảo dược tốt cho sức khoẻ chắc chắn sẽ bắt đầu với trà xanh. Một trong những lợi ích chính của trà xanh là hỗ trợ giảm cân và chống béo phì. Bệnh béo phì là nguyên nhân hàng đầu của nhiều bệnh, từ các vấn đề về tim đến bệnh tiểu đường. Trà xanh giàu chất catechin được gọi là epigallocatechin gallate (EGCG), nó tạo ra sự trao đổi chất để đốt cháy calo và thúc đẩy giảm cân hiệu quả. Trà gừng giảm đau xương khớp. Đối với những người bị viêm khớp, trà gừng chứa các chất rất hiệu quả trong việc giảm đau và chống viêm. Theo một nghiên cứu năm 2001 được đăng tải trong Arthritis and Rheumatism, chiết xuất gừng đã được công nhận có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng liên quan đến viêm xương khớp đầu gối. Trà hoa cúc giúp chống lại chứng mất ngủ. Khi nói đến trà thảo mộc tốt cho sức khỏe, không thể không nhắc đến trà hoa cúc. Đây là một trong những loại thảo mộc tốt nhất để chống lại chứng mất ngủ và rối loạn giấc ngủ khác. Hoa cúc được xem là thuốc an thần nhẹ và thuốc ngủ. Nó có tác dụng an thần và làm dịu cơ thể là do có chưa chất apigenin flavonoid, liên kết với các benzodiazepine có trong não bộ. Trà bạc hà chống lại chứng khó tiêu. Hương vị tươi mới và mát lạnh của bạc hà là tất cả những gì bạn cần để cải thiện hệ tiêu hóa của bạn khi gặp các vấn đề về dạ dày, ruột. Trà bạc hà làm dịu cơ bụng và ruột. Nó cũng giúp làm giảm các triệu chứng bị kích thích như co thắt dạ dày và đầy hơi. Trà húng quế làm mùi hôi trong hơi thở biến mất. Húng quế rất thơm, giàu chất chống oxy hoá và các tính chất kháng khuẩn giúp chống lại các vi khuẩn gây mùi trong miệng. Ngoài ra, nó cũng có thể ngăn ngừa chứng xuất huyết và nhiều bệnh khác. Trà xô thơm giúp làm dịu chứng đau cổ họng: Khi bạn bị đau họng, bạn có thể nhâm nhi trà xô thơm, nó sẽ làm dịu cổ họng ngay lập tức. Ngoài ra, nó có công dụng làm giảm kích ứng và viêm trong cổ họng. Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Y học Châu Âu cho biết lá xô thơm có chứa chất chlorhexidine/lidocaine, có lợi trong điều trị viêm họng cấp tính. Trà tinh chất chanh là một loại thảo mộc nổi tiếng điều trị chứng lo âu. Nó có tác dụng như một chất làm dịu nhẹ và bổ thần kinh, giúp giảm bớt lo lắng, làm bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và làm dịu trí óc. Ngoài ra, uống trà chanh thường xuyên có thể làm trẻ hoá da, tăng cường sự tỉnh táo, cả thiện trí nhớ, cải thiện chức năng gan, ổn định lượng đường trong máu. Trà bồ công anh cải thiện sức khoẻ của gan. Hoa bồ công anh là một loại thảo mộc lành mạnh có thể tái tạo, làm sạch và cả thiện chức năng gan. Loại thảo mộc này chứa rất nhiều khoáng chất cần thiết như sắt, kali và beta-carotene, cùng với vitamin A, C và D. Uống trà bồ công anh có lợi trong việc giảm cân, ổn định lượng đường trong máu, loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, ức chế sự thèm ăn, chống viêm, điều chỉnh huyết áp cao và phòng ngừa rối loạn bài tiết. Để kiểm soát huyết áp, trà hoa dâm bụt là một trong những lựa chọn tốt nhất mà bạn nên thử. Hoa dâm bụt có chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa các lipoprotein mật độ thấp, góp phần gây ra chứng xơ vữa động mạch và bệnh tim. Nó cũng giúp điều chỉnh huyết áp cao. Một số lợi ích khác của trà là giảm cholesterol, cải thiện tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm các vấn đề viêm, hỗ trợ gan khoẻ mạnh và giảm nguy cơ ung thư. Nó cũng có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất và giúp giảm cân hiệu quả. Trà từ cây tầm xuân giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa cơ thể bị nhiểm khuẩn và virut. Trên thực tế, lượng vitamin C có trong quả tầm xuân lớn hơn 20 lần so với cam. Các chất chống oxy hoá trong quả tầm xuân giúp cải thiện độ đàn hồi và sự săn chắc của da cũng như làm giảm sự xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, như các đường nhăn, nếp nhăn sâu và đốm nâu. Thêm vào đó, loại trà này cung cấp nhiều năng lượng và sự tỉnh táo.

Trà xanh giúp giảm cân. Trong tất cả danh sách các loại trà thảo dược tốt cho sức khoẻ chắc chắn sẽ bắt đầu với trà xanh. Một trong những lợi ích chính của trà xanh là hỗ trợ giảm cân và chống béo phì. Bệnh béo phì là nguyên nhân hàng đầu của nhiều bệnh, từ các vấn đề về tim đến bệnh tiểu đường. Trà xanh giàu chất catechin được gọi là epigallocatechin gallate (EGCG), nó tạo ra sự trao đổi chất để đốt cháy calo và thúc đẩy giảm cân hiệu quả. Trà gừng giảm đau xương khớp. Đối với những người bị viêm khớp, trà gừng chứa các chất rất hiệu quả trong việc giảm đau và chống viêm. Theo một nghiên cứu năm 2001 được đăng tải trong Arthritis and Rheumatism, chiết xuất gừng đã được công nhận có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng liên quan đến viêm xương khớp đầu gối. Trà hoa cúc giúp chống lại chứng mất ngủ. Khi nói đến trà thảo mộc tốt cho sức khỏe, không thể không nhắc đến trà hoa cúc. Đây là một trong những loại thảo mộc tốt nhất để chống lại chứng mất ngủ và rối loạn giấc ngủ khác. Hoa cúc được xem là thuốc an thần nhẹ và thuốc ngủ. Nó có tác dụng an thần và làm dịu cơ thể là do có chưa chất apigenin flavonoid, liên kết với các benzodiazepine có trong não bộ. Trà bạc hà chống lại chứng khó tiêu. Hương vị tươi mới và mát lạnh của bạc hà là tất cả những gì bạn cần để cải thiện hệ tiêu hóa của bạn khi gặp các vấn đề về dạ dày, ruột. Trà bạc hà làm dịu cơ bụng và ruột. Nó cũng giúp làm giảm các triệu chứng bị kích thích như co thắt dạ dày và đầy hơi. Trà húng quế làm mùi hôi trong hơi thở biến mất. Húng quế rất thơm, giàu chất chống oxy hoá và các tính chất kháng khuẩn giúp chống lại các vi khuẩn gây mùi trong miệng. Ngoài ra, nó cũng có thể ngăn ngừa chứng xuất huyết và nhiều bệnh khác. Trà xô thơm giúp làm dịu chứng đau cổ họng: Khi bạn bị đau họng, bạn có thể nhâm nhi trà xô thơm, nó sẽ làm dịu cổ họng ngay lập tức. Ngoài ra, nó có công dụng làm giảm kích ứng và viêm trong cổ họng. Một nghiên cứu năm 2009 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Y học Châu Âu cho biết lá xô thơm có chứa chất chlorhexidine/lidocaine, có lợi trong điều trị viêm họng cấp tính. Trà tinh chất chanh là một loại thảo mộc nổi tiếng điều trị chứng lo âu. Nó có tác dụng như một chất làm dịu nhẹ và bổ thần kinh, giúp giảm bớt lo lắng, làm bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và làm dịu trí óc. Ngoài ra, uống trà chanh thường xuyên có thể làm trẻ hoá da, tăng cường sự tỉnh táo, cả thiện trí nhớ, cải thiện chức năng gan, ổn định lượng đường trong máu. Trà bồ công anh cải thiện sức khoẻ của gan. Hoa bồ công anh là một loại thảo mộc lành mạnh có thể tái tạo, làm sạch và cả thiện chức năng gan. Loại thảo mộc này chứa rất nhiều khoáng chất cần thiết như sắt, kali và beta-carotene, cùng với vitamin A, C và D. Uống trà bồ công anh có lợi trong việc giảm cân, ổn định lượng đường trong máu, loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, ức chế sự thèm ăn, chống viêm, điều chỉnh huyết áp cao và phòng ngừa rối loạn bài tiết. Để kiểm soát huyết áp, trà hoa dâm bụt là một trong những lựa chọn tốt nhất mà bạn nên thử. Hoa dâm bụt có chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa các lipoprotein mật độ thấp, góp phần gây ra chứng xơ vữa động mạch và bệnh tim. Nó cũng giúp điều chỉnh huyết áp cao. Một số lợi ích khác của trà là giảm cholesterol, cải thiện tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm các vấn đề viêm, hỗ trợ gan khoẻ mạnh và giảm nguy cơ ung thư. Nó cũng có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất và giúp giảm cân hiệu quả. Trà từ cây tầm xuân giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa cơ thể bị nhiểm khuẩn và virut. Trên thực tế, lượng vitamin C có trong quả tầm xuân lớn hơn 20 lần so với cam. Các chất chống oxy hoá trong quả tầm xuân giúp cải thiện độ đàn hồi và sự săn chắc của da cũng như làm giảm sự xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, như các đường nhăn, nếp nhăn sâu và đốm nâu. Thêm vào đó, loại trà này cung cấp nhiều năng lượng và sự tỉnh táo.