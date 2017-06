Bí quyết ngăn ngừa chứng loãng xương

Bằng cách uống sữa mỗi ngày bạn có thể ngăn ngừa nguy cơ bị loãng xương. Sữa chứa canxi và giúp cơ thể bạn xây dựng xương chắc khỏe. Các sản phẩm sữa cũng chứa vitamin D cần thiết cho việc hấp thu canxi. Nếu bạn nghiện hút thuốc, bạn cần phải loại bỏ nó sớm nhất. Người hút thuốc được biết đến có mật độ xương thấp hơn 10% ở độ tuổi 80. Trong một nghiên cứu gần đây cho thấy mật độ xương thấp có thể làm tăng nguy gẫy xương lên tới 50%. Một số loại cá giàu canxi như cá hồi, cá mòi và cá thu và vitamin D có nhiều trong cá ngừ và cá mòi. Những loại cá này giúp phát triển xương và giảm nguy cơ loãng xương. Đây là cách để ngăn ngừa loãng xương tự nhiên. Hạn chế căng thẳng: Người ta thấy rằng những phụ nữ bị trầm cảm thường có mật độ xương thấp hơn ở cột sống và hông. Căng thẳng sản sinh ra cortisol, một loại hoocmon có thể đào thải các khoáng chất từ xương. Do đó, hạn chế căng thẳng đi được biết đến là một trong những cách tự nhiên tốt nhất để ngăn ngừa loãng xương. Rau quả giúp cung cấp vitamin và chất dinh dưỡng cho sự phát triển của xương. Tiêu thụ những thực phẩm này ngăn ngừa nguy cơ phát triển bệnh loãng xương. Ngoài ra, ăn rau xanh có chứa canxi, kali và vitamin K giúp hỗ trợ sự phát triển xương. Hạn chế caffeine và rượu: Những chất này được biết là bài tiết calci (khoáng chất có nhiều nhất trong cơ thể, với 99% tập trung ở xương và răng) ở quy mô lớn hơn, do đó có thể làm hỏng xương. Uống quá nhiều rượu có thể làm giảm khả năng thấp thụ canxi của cơ thể. Đậu nành chứa nhiều estrogen giúp tăng mật độ xương. Do đó, để cung cấp canxi cho cơ thể, bạn có thể ăn hạt đậu tương, phô mai đậu nành và ngũ cốc đậu nành. Kiểm tra loãng xương: Bạn cần phải kiểm tra tình trạng của xương thường xuyên. Các xét nghiệm y khoa là phương pháp duy nhất để chuẩn đoán và điều trị loãng xương. Khi bạn càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc bệnh loãng xương càng cao. Đậu được biết đến là thực phẩm giàu với canxi, chúng cũng các chất dinh dưỡng khác như magiê và chất xơ. Đậu và đậu lăng là loại rau quả được coi là lựa chọn thực phẩm tốt nhất cho bệnh loãng xương. Nếu bổ sung hơn 5000 IU vitamin A mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương. Điều này cũng được đề cập trong nghiên cứu "Bổ sung quá mức vitamin A có liên quan đến giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gẫy xương đùi". Bạn phải ngừng uống nước có ga vì nó được biết là làm tăng nguy cơ mất xương. Thay vì uống các loại nước uống có ga, bạn có thể tiêu thụ sữa để giúp ngăn ngừa chứng loãng xương. Bổ sung Canxi: Đối với cả nam lẫn nữ ở tuổi trung niên đều cần bổ sung 1000mg canxi mỗi ngày. Đối với những người trên 65 tuổi, bạn cần 1500 đến 2000 mg canxi mỗi ngày. Tập thể dục giúp tăng cường cơ bắp và xương. Nó cũng giúp bạn trở nên linh hoạt hơn và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Một số hình thức tập luyện sức mạnh thông thường bao gồm nhảy, thể dục nhịp điệu, chạy bộ,... Đây là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa loãng xương.

