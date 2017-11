Bơ hạt điều mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ của bạn

Bơ hạt điều có các chất dinh dưỡng như protein, canxi, sắt, vitamin E, riboflavin... Ngoài ra nó cũng chứa một lượng chất béo lành mạnh như axit oleic mà cơ thể bạn cần. Bơ hạt điều là một nguồn cung cấp magiê, một loại khoáng chất thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Tiêu thụ magiê rất quan trọng để đảm bảo các chức năng trao đổi chất và hệ thống miễn dịch là tối ưu. Nó cũng điều chỉnh huyết áp và giúp hấp thu canxi, khoáng chất quan trọng khác. Ít béo hơn các loại bơ khác: Chúng ta đều biết không có loại bơ nào không có chất béo. Tuy nhiên, bơ hạt điều ít béo hơn so với bơ đậu phộng, và các loại bơ hạt khác. Một thìa bơ hạt điều có 94 calo, ít hơn các loại khác. Bơ hạt điều cũng chứa ít đường hơn bơ đậu phộng. Bơ hạt điều chứa một lượng sắt lớn. Nếu không có sắt, bạn có thể bị thiếu máu và mệt mỏi. Bơ này cũng chứa Selenium rất cần thiết cho sức khoẻ vì nó chống lại các gốc tự do và ngăn chặn chúng làm hại tế bào. Sức khoẻ tim mạch: Để tim mạch khoẻ mạnh, bạn nên cho thêm bơ hạt điều vào chế độ ăn uống. Các chất béo không bão hòa giúp chống lại sự phát triển mức cholesterol có hại trong cơ thể. Điều này lần lượt làm giảm nguy cơ bệnh tim khác nhau. Giảm tiểu đường: Bệnh nhân tiểu đường nên đưa bơ hạt điều vào chế độ dinh dưỡng. Nó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và do đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Giảm nguy cơ bị sỏi mật: Sỏi túi mật có thể khá đau đớn và gây phiền toái. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể làm giảm nguy cơ phát triển thành túi mật bằng cách ăn bơ hạt điều.

