Bữa sáng, trưa, tối ăn gì mới tốt?

Những món nên ăn vào bữa sáng: Sữa chua: Probiotics có trong sữa chua giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa. Một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Gastroenterology Korea vào năm 2015 cho thấy, sữa chua có thể cải thiện chức năng đường ruột cho những người bị bệnh viêm ruột. Bột yến mạch: Bột yến mạch không gây trào ngược axit. Bột yến mạch làm dịu dạ dày buổi sáng và điều hòa nhu động ruột. Trái cây tươi: Dưa bở, dưa hấu là những lựa chọn tuyệt vời cho những người hay bị trào ngược dạ dày. Chuối giúp bổ sung kali, chất điện giải và chức năng tiêu hóa, đặc biệt là nếu bạn bị tiêu chảy. Chuối cũng có nhiều chất xơ, đó là rất tốt cho tiêu hóa. Thực phẩm bổ dưỡng tốt nhất cho bữa trưa: Salad: Ăn rau xanh hàng ngày là tốt nhất cho tiêu hóa. Ăn salad trong bữa ăn trưa kèm với cá hồi nướng, gà sẽ không gây trào ngược dạ dày và sẽ dễ tiêu hóa trong suốt buổi chiều. Kim chi: Món ăn đặc trưng của Hàn Quốc này chủ yếu được làm từ bắp cải, giúp tăng cường sự phát triển của các vi khuẩn lành mạnh trong ruột kết. Ngoài ra, bắp cải giúp loại bỏ chất thải trong ruột. Ăn theo kiểu Địa Trung hải: Nên ăn các loại rau nướng như đậu lăng với dầu ôliu, cùng với cá nướng hoặc thịt gà. Hãy chuẩn bị một bữa ăn đa dạng với ngũ cốc, súp lơ, cà rốt, quả sung và lê. Thực phẩm bổ dưỡng tốt nhất cho bữa tối: Cá nướng: Cá nước lạnh như cá hồi, cá bơn, cá ngừ hoặc khi nướng trong dầu ôliu có đầy đủ các axit béo omega-3, có thể làm giảm viêm trong đường tiêu hóa. Theo một nghiên cứu vào năm 2014 được đăng trên World Journal of Clinical, omega-3 rất tốt cho những người bị viêm loét đại tràng. Gà nướng hoặc gạo nâu: Gà nướng cung cấp protein và dễ tiêu hóa hoặc gạo nâu là lựa chọn đặc biệt nếu bạn hay bị trào ngược axit sau bữa ăn muộn. Một lựa chọn khác là lê hoặc quả bơ. Atisô cùng với măng tây và đậu lăng rất tốt cho sự phát triển của các vi khuẩn tốt trong đường ruột. Ăn đồ ăn nhẹ: Có thể chọn những thực phẩm tốt cho dạ dày. Ví dụ như táo, bơ hạnh nhân, cà rốt, dưa chuột, pho mát, cải xoăn, bí xanh hoặc các loại hạt thường rất tốt cho đường ruột.

