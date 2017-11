Các biện pháp điều trị đau cổ họng tự nhiên

Hãy thử chữa đau họng bằng cách súc miệng nước muối: Trộn muối 1/4 muỗng cà phê vào 1 cốc nước ấm. Dung dịch muối giúp làm sạch và trung hoà axit trong cổ họng, làm giảm cảm giác bỏng và thúc đẩy nhanh chóng làm lành các màng nhầy bị kích thích. Lưu ý: Pha nước muối mới cho mọi lần sử dụng và đừng nuốt nước súc miệng này. Nước chanh: Pha 1 muỗng cà phê nước cốt chanh với một cốc nước để chữa đau họng; chất làm se da sẽ làm co lại mô cổ họng bị sưng và tạo ra một môi trường có tính axit để loại bỏ virus và vi khuẩn. Gừng, mật ong và nước chanh: Trộn 1 muỗng cà phê bột gừng, mật ong, 1/2 chén nước nóng và nước cốt chanh. Dùng nước này súc miệng, do mật ong có tính chất kháng khuẩn nhẹ sẽ làm dịu cổ họng của bạn. Nước nghệ: Gia vị này là một chất chống oxy hoá mạnh mẽ, có khả năng chống lại nhiều bệnh nghiêm trọng. Để chữa bệnh viêm họng, trộn 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 1/2 muỗng cà phê muối vào 1 chén nước nóng và súc miệng. Cỏ lúa mỳ: Một thuốc chữa đau họng tốt khác là nước ép cỏ lúa mỳ. Súc miệng bằng nước ép này giúp ngăn sự phát triển của vi khuẩn và giảm đau cổ họng. Ngoài ra, nước ép lúa mì được cho là để giúp hồi lợi yếu và giảm đau răng. Trà đinh hương: Đinh hương có tính chất chống khuẩn và chống viêm có thể giúp làm dịu và chữa bệnh viêm họng. Nước ép cà chua: Để tạm thời giảm triệu chứng đau họng, súc miệng với nước ép cà chua và một số gia vị cay. Các đặc tính chống oxy hoá trong nước súc miệng này có thể giúp khắc phục đau họng nhanh hơn. Trà xanh được biết như là một thực phẩm tự nhiên chống lại nhiễm trùng. Súc miệng bằng trà xanh để diệt vi khuẩn gây ra viêm họng của bạn. Giấm táo và muối: Nếu cổ họng của bạn bị nóng rát do ho nhiều, hãy súc miệng với 1 muỗng canh giấm táo và 1 muỗng cà phê muối hoà tan với nước ấm; vì giấm táo tạo ra môi trường axit khiến vi trùng không thể sống sót. Sử dụng vài lần một ngày nếu cần. Nước cam thảo: Rễ cây cam thảo có thể làm dịu chứng đau họng và loại bỏ đờm do ho; một nghiên cứu năm 2009 cho thấy những người uống nước cam thảo ít có khả năng bị đau họng sau này. Trà mâm xôi là một phương thuốc có thể điều trị mọi thứ từ cúm để vết thương hở. Để chữa đau họng, bạn có thể súc miệng với trà mâm xôi.

