Các loại rau củ giúp ngăn ngừa bệnh tật

Rau chân vịt giàu chất sắt, nhiều khoáng chất và các loại vitamin khác. Rau chân vịt có thể hỗ trợ cho những người bị bệnh viêm khớp, loãng xương, ung thư ruột kết và các vấn đề tim. Dùng rau xà lách giúp bạn phòng tránh được nhiều loại bệnh tật bởi trong rau có nhiều vitamin và khoáng chất quý. Tuy nhiên, bạn hãy đảm bảo khử trùng rau thật sạch rồi mới đưa vào thực đơn hàng ngày. Súp lơ xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hoá cao, rất tốt cho việc phòng ngừa và chống lại các loại ung thư trực tràng, dạ dày... Ngoài ra, nó còn chứa aphytonutrients và enzyme giúp phòng ngừa các loại bệnh về tim mạch. Ớt chuông cung cấp axit folic và lycopene. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, chúng có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư liên quan đến các cơ quan như bàng quang, ruột kết, phổi và tuyến tụy. Khoai lang cung cấp năng lượng, giữ gìn sức khỏe tiêu hóa bình thường và cũng cung cấp đủ chất xơ và vitamin C và A. Hành tây có chứa một loại hợp chất có thể ngăn ngừa mất canxi và loãng xương. Cà tím được cho là để bảo vệ tim, giảm thiểu nguy cơ mất trí nhớ và đột quỵ. Sử dụng cà tím trong công thức nấu ăn hằng ngày để cung cấp folate và vitamin C. Bí đỏ là nguồn cung cấp lớn vitamin C, chất sơ, magie, kali và beta-carotene. Theo một số nghiên cứu thì một số loại bí đỏ còn có thể ngăn ngừa dị tật bẩm sinh cho thai phụ. Bí đỏ còn giúp điều trị các bệnh đau đầu, chóng mặt, viêm khớp, hen xuyễn và các bệnh về tim mạch. Các chất carotenoid và vitamin A có trong cà rốt có tác dụng chống lại các triệu chứng hình thành các tế bào ung thư. Hơn nữa, cà rốt cực tốt cho thị lực của bạn và có nhiều chất dinh dưỡng khác như: axit folic, vitamin C, vitamin B, magie và kali. Quả cà chua chứa rất nhiều vitamin, là nguồn cung cấp chất lycopene tốt cho tim, giúp chống lại bệnh ung thư và làm trung hòa các gốc tự do trong cơ thể của bạn.

