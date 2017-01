Các loại rau quả hàng đầu giàu vitamin C, bổ trợ cho sức khỏe

Vitamin C trong cam giúp hỗ trợ hệ miễn dịch. Trái cây họ cam quýt cũng cải thiện tuần hoàn máu, giảm thấp lượng cholesterol. Quả dâu tây chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Quả đu đủ được mọi người quen thuộc, nó chứa lượng vitamin C, là một loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotene và flavonoid, vitamin A và folat. Quả kiwi nhỏ là một loại trái cây dinh dưỡng, chứa lượng cao vitamin C vào khoảng 70mg cho mỗi 100g, chất kali, chất chống oxy hóa, axít béo omega-3 Quả lí đen có vị chua ngọt rất giàu vitamin C, giàu chất chống oxy hóa và các flavonoid giúp giảm hiện tượng viêm, nhất là trong nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây cũng là loại quả giàu chất kali. Quả ổi chứa lượng lượng vitamin C khá lớn. Ổi cũng giàu lượng vitamin A, axít folic và các chất khoáng: kali, đồng, mangan. Súp lơ xanh chứa lượng vitamin C. Súp lơ xanh nên được luộc hoặc hấp để giữ lại lượng vitamin. Ớt Đà Lạt, đặc biệt là loại màu đỏ, là quả giàu chất vitamin C và lượng cao chất chống oxy hóa. Cải Brussels (Vương quốc Bỉ) có thể kháng ung thư và là thực phẩm giầu chất sắt, folat, vitamin C, chất xơ, vitamin K, glucosinolate, indole-3-carbinol. Súp lơ cũng chứa một vài hoạt chất chống ung thư, vitamin B (bao gồm cả folat) và vitamin K.

