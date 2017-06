Các loại thực phẩm có khả năng bị nhiễm khuẩn ký sinh trùng

Thịt tươi và chưa nấu chín là nơi sinh sản của vi khuẩn như Salmonella, E. coli và Listeria. Do đó, điều quan trọng là chế biến kỹ trước khi tiêu thụ. Cũng nên hạn chế ăn những thực phẩm này bên ngoài, vì bạn không thể chắc chắn chúng có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Trứng: Bạn cần đảm bảo rằng trứng bạn không có vi khuẩn Salmonella. Hãy kiểm tra kỹ nếu có bất kỳ vết nứt nào trong khi mua trứng. Ngoài ra, không nên tiêu thụ trứng khi đã hết hạn sử dụng. Các sản phẩm sữa chưa được tiệt trùng: Chúng có nguy cơ cao bị nhiễm vi khuẩn Listeria, Salmonella và E. coli. Những ký sinh trùng có thể được tìm thấy trong sữa không được tiệt trùng. Sản phẩm gia cầm bị nhiễm bệnh: Hãy đảm bảo rằng gia cầm mà bạn tiêu thụ không bị nhiễm khuẩn. Gia cầm có thể bị nhiễm Salmonella, bạn cần phải đảm bảo rằng nó được nấu chín đúng cách trước khi tiêu thụ. Đây là một trong những loại thực phẩm có thể bị nhiễm khuẩn dễ dàng. Rau sống: Các loại rau ăn sống được biết đến gây ra khoảng 22% các bệnh liên quan đến thực phẩm. Các loại rau trồng trên đất: Những loại rau này được biết đến là nơi sản sinh ký sinh trùng Salmonella và chúng có thể có mặt trong các loại rau như dưa chuột, ớt... Để tránh bị nhiễm vi khuẩn này, bạn sẽ phải rửa kỹ rau trước khi sử dụng. Hạt giống và rau mầm: Hạt giống và mầm thường đòi hỏi một khí hậu nóng và ẩm để phát triển, nhưng đây lại là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sản. Những loại thực phẩm này có thể chứa E. coli và do đó có thể tạo ra những vấn đề dạ dày ở những người tiêu thụ chúng. Thức ăn cho trẻ: Thực phẩm dành cho trẻ em có chứa chì, kim loại có thể gây ra mối đe dọa đối với sự chú ý, hành vi, sự phát triển nhận thức cũng như hệ thống tim mạch và hệ miễn dịch của trẻ. Để đảm bảo rằng những đứa trẻ của bạn không bị ảnh hưởng, bạn sẽ phải tránh nước trái cây, rau củ cũng như một số loại rau giống nhất định. Trái cây: Trái cây được biết là có chứa loài Salmonella cũng như loài Listeria và do đó nó được khuyến cáo phải rửa đúng cách trước khi tiêu thụ. Thực phẩm đóng hộp không được khử trùng đúng cách có thể gây ngộ độc và gây ra các vấn đề hô hấp. Cơm: Cơm để lâu có thể chứa Bacillus, một loại vi khuẩn có thể gây tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn mửa. Cơm đã nấu chín phải được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, nếu để ở nhiệt độ phòng có thể làm vi khuẩn phát triển và nhiễm khuẩn dễ dàng. Bơ đậu phộng là một thực phẩm chế biến sẵn và do đó có thể là nơi chứa vi khuẩn Salmonella. Nên cất trữ sản phẩm này ở tủ lạnh và tránh tiêu thụ khi đã hết hạn.

