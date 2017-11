Các nguyên nhân đáng ngạc nhiên gây ra bệnh vẩy nến

Sự căng thẳng là một yếu tố thông thường gây ra hầu hết các vấn đề sức khoẻ của chúng ta từ tăng huyết áp đến đau tim. Bệnh vẩy nến cũng nằm trong số đó. Buồn phiền, lo lắng, giận dữ, stress thường dễ làm bùng phát và nặng thêm bệnh vẩy nến. Nhiễm khuẩn: Vi khuẩn xấu thường dẫn đến bệnh tật và làm suy yếu hệ miễn dịch. Và khi hệ thống miễn dịch suy yếu có thể gây hại cho bệnh nhân vẩy nến. Nhiễm trùng đường hô hấp trên do liên cầu trùng như viêm họng, viêm amidan có thể gây khởi phát vẩy nến giọt (một dạng vẩy nến) hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh vẩy nến. Vì thế, điều cực kỳ quan trọng là bệnh nhân vẩy nến phải tránh xa các vi trùng gây bệnh. Da khô: Bệnh vẩy nến có thể khởi phát do da khô. Điều này là do khi có ít độ ẩm trong da, bạn có thể bị ngứa và trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể chảy máu. Vì bệnh vẩy nến không thể sử dụng các chất dưỡng ẩm thông thường mà phải thường xuyên sử dụng thuốc mỡ theo chỉ định tại các khu vực bị ảnh hưởng để tránh da khô. Côn trùng cắn: Những người bị bệnh vẩy nến, điều quan trọng là phải bảo vệ mình khỏi bị côn trùng cắn. Mặc dù côn trùng cắn trực tiếp không gây ra bệnh vẩy nến, nhưng nó có thể bùng phát bệnh vẩy nến và dẫn đến sự lan truyền của bệnh. Hơn nữa, ngứa ở vùng bị ảnh hưởng thậm chí có thể gây chảy máu. Vì vậy, bắt buộc phải duy trì vệ sinh sạch sẽ cho bệnh nhân vẩy nến và sử dụng thuốc để diệt côn trùng. Bỏng: Bất kỳ kích ứng trên bề mặt da của một bệnh nhân vẩy nến có thể làm bệnh nặng hơn. Điều quan trọng là những bệnh nhân này phải duy trì khoảng cách an toàn với các chất gây cháy. Thường xuyên bôi thuốc mỡ để ngăn ngừa khô da hay tổn thương trên da. Hút thuốc: Nghiên cứu cho thấy rằng hút thuốc làm triệu chứng ở bệnh nhân đang bị vẩy nến trở nên nặng hơn. Rượu: Là một bệnh nhân vẩy nến, bạn nên ngừng uống rượu. Rượu có thể kích hoạt bệnh và làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Nó thậm chí có thể làm khô da và dẫn đến chảy máu da. Thiếu ánh sáng mặt trời: Đối với hầu hết mọi người, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ giúp cho bệnh vẩy nến biến mất trong một khoảng thời gian. Điều này là do ánh sáng UVB từ mặt trời giúp làm chậm sự phát triển của bệnh vẩy nến trên tế bào da. Bên cạnh đó, UVB cung cấp đủ lượng vitamin D cho cơ thể của bạn để làm cho xương chắc khỏe hơn. Một số loại thuốc có thể gây ra bệnh vẩy nến hoặc làm nặng thêm bệnh vẩy nến như thuốc điều trị cao huyết áp, kháng sốt rét tổng hợp (chloroquin), lithium, một số kháng viêm non-steroid (indomethacine), progesterone và corticosteroid.

Sự căng thẳng là một yếu tố thông thường gây ra hầu hết các vấn đề sức khoẻ của chúng ta từ tăng huyết áp đến đau tim. Bệnh vẩy nến cũng nằm trong số đó. Buồn phiền, lo lắng, giận dữ, stress thường dễ làm bùng phát và nặng thêm bệnh vẩy nến. Nhiễm khuẩn: Vi khuẩn xấu thường dẫn đến bệnh tật và làm suy yếu hệ miễn dịch. Và khi hệ thống miễn dịch suy yếu có thể gây hại cho bệnh nhân vẩy nến. Nhiễm trùng đường hô hấp trên do liên cầu trùng như viêm họng, viêm amidan có thể gây khởi phát vẩy nến giọt (một dạng vẩy nến) hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh vẩy nến. Vì thế, điều cực kỳ quan trọng là bệnh nhân vẩy nến phải tránh xa các vi trùng gây bệnh. Da khô: Bệnh vẩy nến có thể khởi phát do da khô. Điều này là do khi có ít độ ẩm trong da, bạn có thể bị ngứa và trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể chảy máu. Vì bệnh vẩy nến không thể sử dụng các chất dưỡng ẩm thông thường mà phải thường xuyên sử dụng thuốc mỡ theo chỉ định tại các khu vực bị ảnh hưởng để tránh da khô. Côn trùng cắn: Những người bị bệnh vẩy nến, điều quan trọng là phải bảo vệ mình khỏi bị côn trùng cắn. Mặc dù côn trùng cắn trực tiếp không gây ra bệnh vẩy nến, nhưng nó có thể bùng phát bệnh vẩy nến và dẫn đến sự lan truyền của bệnh. Hơn nữa, ngứa ở vùng bị ảnh hưởng thậm chí có thể gây chảy máu. Vì vậy, bắt buộc phải duy trì vệ sinh sạch sẽ cho bệnh nhân vẩy nến và sử dụng thuốc để diệt côn trùng. Bỏng: Bất kỳ kích ứng trên bề mặt da của một bệnh nhân vẩy nến có thể làm bệnh nặng hơn. Điều quan trọng là những bệnh nhân này phải duy trì khoảng cách an toàn với các chất gây cháy. Thường xuyên bôi thuốc mỡ để ngăn ngừa khô da hay tổn thương trên da. Hút thuốc: Nghiên cứu cho thấy rằng hút thuốc làm triệu chứng ở bệnh nhân đang bị vẩy nến trở nên nặng hơn. Rượu: Là một bệnh nhân vẩy nến, bạn nên ngừng uống rượu. Rượu có thể kích hoạt bệnh và làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Nó thậm chí có thể làm khô da và dẫn đến chảy máu da. Thiếu ánh sáng mặt trời: Đối với hầu hết mọi người, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ giúp cho bệnh vẩy nến biến mất trong một khoảng thời gian. Điều này là do ánh sáng UVB từ mặt trời giúp làm chậm sự phát triển của bệnh vẩy nến trên tế bào da. Bên cạnh đó, UVB cung cấp đủ lượng vitamin D cho cơ thể của bạn để làm cho xương chắc khỏe hơn. Một số loại thuốc có thể gây ra bệnh vẩy nến hoặc làm nặng thêm bệnh vẩy nến như thuốc điều trị cao huyết áp, kháng sốt rét tổng hợp (chloroquin), lithium, một số kháng viêm non-steroid (indomethacine), progesterone và corticosteroid.