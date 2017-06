Các triệu chứng sớm của ung thư tuyến tụy

Ăn không ngon miệng: Những người bị ung thư tuyến tụy có xu hướng giảm cảm giác thèm ăn và họ cảm thấy nhanh no kể cả khi ăn rất ít. Khi khối u phát triển, nó có thể gây áp lực lên ruột non, do đó ngăn chặn đường tiêu hoá nên ngăn chặn sự thèm ăn.