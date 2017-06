Cảnh báo nhiều nguy cơ trong chạy thận nhân tạo

Chạy thận nhân tạo có thể xảy ra nhiều sai sót, dẫn đến những nguy cơ không an toàn cho người bệnh. Vì vậy cần có những quy trình được chuẩn hóa. Đó là lý do của hội thảo chuyên đề “An toàn thận nhân tạo” do Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay (21/6), với sự tham gia của 75 bệnh viện và 24 sở y tế khu vực phía Nam.

Các bác sĩ đầu ngành cho biết: chạy thận nhân tạo có nguy cơ cao gây rủi ro cho bệnh nhân. Đó là những sai sót về thuốc, đặc biệt sai liều heparin; do nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn từ môi trường và trang thiết bị, catheter (đặt ống thông), nguồn nước, dịch lọc; sự cố trong truyền máu, tắc nghẽn mạch do khí, những sự cố từ trang thiết bị, máy móc bị lỗi và một số biến chứng như tụt huyết áp, chuột rút, suy tim, phù phổi.

Các bác sĩ đưa ra dẫn chứng từ một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến việc đặt ống thông ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo trung bình tăng thời gian nằm viện lên 11 ngày, chi phí tăng gần 23.000 USD mỗi ca. Nếu bệnh nhân chạy thận có đặt CVC sẽ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn huyết và tử vong từ 15 đến 33 lần.

Bệnh nhân chạy thận gặp rủi ro nguy kịch, tử vong ở Hòa Bình.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: tại các tỉnh phía Nam hiện có 11.800 bệnh nhân trên 82 trung tâm ở các tỉnh và 45 trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chạy thận nhân tạo. Từ sự cố y khoa về chạy thận nhân tạo khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy – đơn vị chỉ đạo tuyến - thống nhất đưa ra quy trình, phổ biến và tập huấn để các bệnh viện ở khu vực phía Nam cùng thực hiện, trong khi đang chờ đợi bộ tiêu chuẩn cho chạy thận nhân tạo của Bộ Y tế. Cụ thể là quy trình sát trùng máy, quy trình chăm sóc bệnh nhân đặt ống thông của Bệnh viện Chợ Rẫy hiện đang áp dụng, hạn chế những tai biến y khoa.

Bác sĩ Tuấn nói: “Vấn đề máy móc, trang thiết bị chiếm tỷ lệ thành công rất lớn, hệ thống xử lý nước tốt, quản lý tốt, chất lượng tốt, máy thận nhân tạo tốt, cách rửa màn tốt thì sẽ làm cho bệnh nhân càng khỏe hơn, bệnh nhân chạy thận sẽ an toàn hơn”./.