Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn ăn quá nhiều lương thực giàu chất xơ

Táo bón: Ăn nhiều chất xơ là cần thiết để tránh táo bón. Tuy nhiên, chất xơ dư thừa lại gây tác dụng ngược, do chúng ta hấp thụ tất cả các chất lỏng trong ruột, dẫn đến mất nước và chuyển động ruột bị hạn chế. Từ đó dẫn đến táo bón. Tiêu chảy: Thực phẩm có nhiều chất xơ kích thích ruột có thể dẫn đến tiêu chảy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi bị tiêu chảy bạn không nên ăn nhiều trái cây tươi, quả khô vì chúng có lượng chất xơ rất cao. Đầy hơi: Chế độ ăn giàu chất xơ rất có lợi cho sức khỏe, giúp bạn giảm cholesterol LDL, giảm cân và ngăn ngừa táo bón. Tuy nhiên, tất cả các loại chất xơ, bất kể từ nguồn nào, đều có thể gây đầy hơi. Đau bụng: Khi ăn quá nhiều chất xơ bạn dễ bị đầy hơi. Lượng khí dư thừa dẫn đến sự giãn nở của cơ bụng và do đó gây đau bụng. Mất nước: Chất xơ có xu hướng hấp thụ nước từ ruột, do đó, quá nhiều chất xơ sẽ hấp thu toàn bộ nước từ ruột và dẫn đến mất nước. Tắc nghẽn đường ruột: Điều này xảy ra khi có quá nhiều chất xơ và không đủ nước trong ruột. Các chất xơ dư thừa không thể di chuyển do thiếu nước và do đó dẫn đến tắc nghẽn đường ruột. Đây là tình trạng tồi tệ nhất do có quá nhiều chất xơ. Thậm chí, người bệnh cần phẫu thuật để thoát khỏi vấn đề này. Khó khăn trong việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết: Quá nhiều chất xơ có thể làm giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm, dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng. Trào ngược axit dạ dày: Chất xơ trong thực phẩm thực sự làm giảm các vấn đề trào ngược axit. Nhưng quá nhiều chất xơ lại gây ra vấn đề này. Nhiều chất xơ sẽ gây áp lực lên dạ dày dẫn đến hiện tượng trào ngược axit dạ dày diễn ra lâu hơn.

Táo bón: Ăn nhiều chất xơ là cần thiết để tránh táo bón. Tuy nhiên, chất xơ dư thừa lại gây tác dụng ngược, do chúng ta hấp thụ tất cả các chất lỏng trong ruột, dẫn đến mất nước và chuyển động ruột bị hạn chế. Từ đó dẫn đến táo bón. Tiêu chảy: Thực phẩm có nhiều chất xơ kích thích ruột có thể dẫn đến tiêu chảy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi bị tiêu chảy bạn không nên ăn nhiều trái cây tươi, quả khô vì chúng có lượng chất xơ rất cao. Đầy hơi: Chế độ ăn giàu chất xơ rất có lợi cho sức khỏe, giúp bạn giảm cholesterol LDL, giảm cân và ngăn ngừa táo bón. Tuy nhiên, tất cả các loại chất xơ, bất kể từ nguồn nào, đều có thể gây đầy hơi. Đau bụng: Khi ăn quá nhiều chất xơ bạn dễ bị đầy hơi. Lượng khí dư thừa dẫn đến sự giãn nở của cơ bụng và do đó gây đau bụng. Mất nước: Chất xơ có xu hướng hấp thụ nước từ ruột, do đó, quá nhiều chất xơ sẽ hấp thu toàn bộ nước từ ruột và dẫn đến mất nước. Tắc nghẽn đường ruột: Điều này xảy ra khi có quá nhiều chất xơ và không đủ nước trong ruột. Các chất xơ dư thừa không thể di chuyển do thiếu nước và do đó dẫn đến tắc nghẽn đường ruột. Đây là tình trạng tồi tệ nhất do có quá nhiều chất xơ. Thậm chí, người bệnh cần phẫu thuật để thoát khỏi vấn đề này. Khó khăn trong việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết: Quá nhiều chất xơ có thể làm giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm, dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng. Trào ngược axit dạ dày: Chất xơ trong thực phẩm thực sự làm giảm các vấn đề trào ngược axit. Nhưng quá nhiều chất xơ lại gây ra vấn đề này. Nhiều chất xơ sẽ gây áp lực lên dạ dày dẫn đến hiện tượng trào ngược axit dạ dày diễn ra lâu hơn.