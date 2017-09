Đậu bắp ngăn chặn nhiều loại bệnh tật

Thiếu máu: Đậu bắp rất giàu vitamin K, vitamin B, sắt, kali, kẽm, canxi, mangan và magiê... nó giúp sản xuất ra các tế bào hồng cầu có hiệu quả và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. (Ảnh: KT) Chống ung thư: Nó là một nguồn tuyệt vời của các chất chống oxy hoá và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và ngăn ngừa sự đột biến của các tế bào, do đó hoạt động như một chất chống ung thư hiệu quả. (Ảnh: KT) Hen suyễn: Đậu bắp chứa một lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hoá giúp giảm sự khó chịu do các cơn hen gẩy ra. Xương chắc khoẻ: Đậu bắp chứa folate giúp hỗ trợ xây dựng xương chắc khỏe và ngăn ngừa chứng loãng xương. Đây là một trong những lợi ích sức khoẻ hàng đầu của loại đậu này. Giảm cholesterol: Đậu bắp có chứa chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol. Điều này sẽ làm giảm chứng xơ vữa động mạch và nguy cơ bệnh tim. Táo bón: Đậu bắp có nhiều chất xơ, lượng chất xơ trong 100 gram đậu bắp bằng 10% lượng chất xơ cơ thể cần mỗi ngày. Do đó đậu bắp sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Ngoài ra, vitamin A trong đậu bắp cũng góp phần làm cho màng nhầy trong ruột kết thực hiện tốt chức năng của chúng, đó là làm cho việc đi tiêu dễ dàng hơn. Tiểu đường: Một số nghiên cứu đã chứng minh các sợi của đậu bắp giúp ổn định lượng đường trong máu. Nó sản sinh ra các chất như insulin giúp duy trì trạng thái cân bằng đường huyết với bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mang tính thời điểm chứ không trị dứt hẳn được tiểu đường. Tăng cường thị lực: Đậu bắp là một nguồn cung cấp beta carotene, lutein và xanthin lớn, tất cả đều rất có lợi cho sức khỏe thị lực, nó giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt như đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp.

Thiếu máu: Đậu bắp rất giàu vitamin K, vitamin B, sắt, kali, kẽm, canxi, mangan và magiê... nó giúp sản xuất ra các tế bào hồng cầu có hiệu quả và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. (Ảnh: KT) Chống ung thư: Nó là một nguồn tuyệt vời của các chất chống oxy hoá và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và ngăn ngừa sự đột biến của các tế bào, do đó hoạt động như một chất chống ung thư hiệu quả. (Ảnh: KT) Hen suyễn: Đậu bắp chứa một lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hoá giúp giảm sự khó chịu do các cơn hen gẩy ra. Xương chắc khoẻ: Đậu bắp chứa folate giúp hỗ trợ xây dựng xương chắc khỏe và ngăn ngừa chứng loãng xương. Đây là một trong những lợi ích sức khoẻ hàng đầu của loại đậu này. Giảm cholesterol: Đậu bắp có chứa chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol. Điều này sẽ làm giảm chứng xơ vữa động mạch và nguy cơ bệnh tim. Táo bón: Đậu bắp có nhiều chất xơ, lượng chất xơ trong 100 gram đậu bắp bằng 10% lượng chất xơ cơ thể cần mỗi ngày. Do đó đậu bắp sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Ngoài ra, vitamin A trong đậu bắp cũng góp phần làm cho màng nhầy trong ruột kết thực hiện tốt chức năng của chúng, đó là làm cho việc đi tiêu dễ dàng hơn. Tiểu đường: Một số nghiên cứu đã chứng minh các sợi của đậu bắp giúp ổn định lượng đường trong máu. Nó sản sinh ra các chất như insulin giúp duy trì trạng thái cân bằng đường huyết với bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mang tính thời điểm chứ không trị dứt hẳn được tiểu đường. Tăng cường thị lực: Đậu bắp là một nguồn cung cấp beta carotene, lutein và xanthin lớn, tất cả đều rất có lợi cho sức khỏe thị lực, nó giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt như đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp.