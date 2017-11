Dấu hiệu cho thấy bạn không chăm sóc tốt cho bản thân

Sương mù trí não hay chứng đờ đẫn: Sương mù não là một cảm giác mơ hồ về những gì bạn cố gắng thực hiện, nhưng không thể tập trung, giống như một sự mất cân bằng hormon ảnh hưởng đến các vấn đề nhận thức. Đối với phụ nữ, thói quen suy giảm trí nhớ có thể là dấu hiệu của một tuyến giáp bất thường. Giảm ham muốn tình dục: Việc làm cha mẹ có thể làm giảm ham muốn của các cặp vợ chồng. Nếu như không có nhu cầu, các hormone có thể sẽ không còn nữa. Sự mất cân bằng hormon có thể dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng hơn, như mệt mỏi, trầm cảm, tăng cân và thậm chí cả những rắc rối về tim. Căng thẳng liên tục, quá mức: Dù đó là công việc, gia đình hay mối quan hệ gây căng thẳng liên tục có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Điều này có thể khiến con người cảm thấy lo lắng, chán nản hoặc bị ảnh hưởng bởi chức năng nhận thức. Buồn ngủ mọi lúc mọi nơi: Bên cạnh thời gian tập thể dục và chăm sóc sức khỏe, bạn cần thực hiện một chế độ ăn uống tốt và ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe. Chuột rút: Phần lớn thời gian ngồi ở máy vi tính hoặc trước TV, cơ thể không vận động gây nên hiện tượng chuột rút. Tuy nhiên, có nghiên cứu chỉ ra rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do cơ thể thiếu Magiê, có thể gây rối loạn nhịp tim, gây ra ngừng tim hoặc đột tử. Thường nổi da gà: Nhiều khi "rùng mình" cơ thể sẽ nổi da gà nhưng nếu tay chân thường xuất hiện tình trạng này thì có thể phải đối mặt với sự thiếu hụt vitamin B12. Nếu không bổ sung đầy đủ vitamin này có thể có thể dẫn đến thiếu máu và trong một số trường hợp nghiêm trọng sẽ mắc bệnh liên quan đến thần kinh. Khô da: Với mùa đông, da khô trở thành một mối quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, điều này không chỉ ảnh hưởng về thẩm mĩ mà còn là sai lầm trong chế độ ăn kiêng thiếu hụt acid béo. Mụn trứng cá: Mặc dù mụn trứng cá chủ yếu là tình trạng di truyền, do hormon hay những tác động từ môi trường bên ngoài. Mụn cũng xuất hiện do áp lực, căng thẳng khi làm việc, học tập. Mệt mỏi vào buổi chiều: Sau khi trải qua một số buổi học, bạn có thể thấy mệt mỏi, buồn ngủ hay khó chịu. Bên cạnh việc thiếu ngủ, nguyên nhân của việc này cũng do các loại thực phẩm ăn sai thời điểm, làm bạn mất đi sức chịu đựng.

