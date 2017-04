Đây là lý do khiến bạn không thể bỏ qua món dưa hấu trong mùa hè

Giữ nước cho cơ thể. Mùa hè là thời gian bạn có thể mất nước ở tốc độ nhanh hơn các mùa khác. Do đó ăn loại trái cây tuyệt vời này, bạn có thể giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Loại bỏ chất độc. Dưa hấu với nhiều chất dinh dưỡng và hàm lượng nước tự nhiên sẽ loại bỏ chất độc và giúp các cơ quan hoạt động tốt. Tốt cho làn da. Dưa hấu chứa nhiều vitamin A và C giúp da của bạn không bị khô và bong tróc. Cải thiện tiêu hóa. Dưa hấu chứa nhiều nước và chất xơ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa lành mạnh và đây là một trong những lợi ích sức khỏe của dưa hấu. Làm đẹp tóc. Mùa hè bạn thường lo lắng tóc mình dễ bị hư hại. Chỉ cần thư giãn và ăn dưa hấu thường xuyên. Vitamin C trong dưa hấu giúp cơ thể bạn tạo ra keratin làm cho mái tóc của bạn bền và đẹp. Điều chỉnh huyết áp. Dưa hấu là một lựa chọn tốt để điều chỉnh huyết áp, đặc biệt là huyết áp cao. Dưa hấu cũng giúp duy trì các mạch máu và do đó đảm bảo sự lưu thông máu trong cơ thể. Tốt cho mắt. Là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, dưa hấu tạo ra các sắc tố trong võng mạc mắt giúp giữ cho đôi mắt của bạn mát mẻ và ngăn ngừa bất kỳ sự nhiễm trùng nào trong mùa hè. Cải thiện tâm trạng. Vitamin B6 giúp làm dịu các dây thần kinh và cân bằng các hoóc môn của bạn để giữ cho tinh thần bạn thật thoải mái.

Giữ nước cho cơ thể. Mùa hè là thời gian bạn có thể mất nước ở tốc độ nhanh hơn các mùa khác. Do đó ăn loại trái cây tuyệt vời này, bạn có thể giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Loại bỏ chất độc. Dưa hấu với nhiều chất dinh dưỡng và hàm lượng nước tự nhiên sẽ loại bỏ chất độc và giúp các cơ quan hoạt động tốt. Tốt cho làn da. Dưa hấu chứa nhiều vitamin A và C giúp da của bạn không bị khô và bong tróc. Cải thiện tiêu hóa. Dưa hấu chứa nhiều nước và chất xơ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa lành mạnh và đây là một trong những lợi ích sức khỏe của dưa hấu. Làm đẹp tóc. Mùa hè bạn thường lo lắng tóc mình dễ bị hư hại. Chỉ cần thư giãn và ăn dưa hấu thường xuyên. Vitamin C trong dưa hấu giúp cơ thể bạn tạo ra keratin làm cho mái tóc của bạn bền và đẹp. Điều chỉnh huyết áp. Dưa hấu là một lựa chọn tốt để điều chỉnh huyết áp, đặc biệt là huyết áp cao. Dưa hấu cũng giúp duy trì các mạch máu và do đó đảm bảo sự lưu thông máu trong cơ thể. Tốt cho mắt. Là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, dưa hấu tạo ra các sắc tố trong võng mạc mắt giúp giữ cho đôi mắt của bạn mát mẻ và ngăn ngừa bất kỳ sự nhiễm trùng nào trong mùa hè. Cải thiện tâm trạng. Vitamin B6 giúp làm dịu các dây thần kinh và cân bằng các hoóc môn của bạn để giữ cho tinh thần bạn thật thoải mái.