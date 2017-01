Đi tàu xe ngày Tết, ăn gì và không ăn gì để hạn chế say xe?

Trà sữa: Trong trà sữa có một lượng kem và sữa khá lớn. Kem và sữa ngậy sẽ gây cảm giác ngán, sợ và khi ợ lên sẽ rất khó chịu ở cổ họng, gây nôn nao. Vậy nên nhất định phải tránh loại đồ uống này khi đi tàu xe . Kẹo: Kẹo là loại thực phẩm kích thích tuyến nước bọt. Khi lên xe, nếu ăn nhiều kẹo bạn sẽ bị tiết dịch vị và dễ buồn nôn hơn. Đồ uống có ga: Nước uống có ga là loại nước uống khiến bị ợ hơi nhiều nhất. Nếu đi tàu xe mà dùng loại nước này, sẽ càng khiến bạn bị ợ chua và gây nôn. Cà phê: Cà phê uống vào sẽ hay bị cảm giác đói, cồn cào ruột gan. Trong cà phê lại có nhiều chất kích thích khiến bàng quang hoạt động nhiều, càng khiến bạn dễ bị say xe. Rượu: Người uống rượu khi lên xe rất dễ bị say. Vì trong người đã có men, đã bị cảm giác lâng lâng, nôn nao vì rượu, chỉ cần tác động nhỏ của xe cộ bạn có thể nôn ngay lập tức. Gừng, chanh, cam, quýt: Một trong các loại thực phẩm tốt nhất để trị chứng say tàu xe là gừng. Vì gừng có tác dụng giúp làm dịu các giác quan của bạn, đồng thời tạo cho bạn một tâm trạng thoải mái, bình tĩnh khi di chuyển trên các phương tiện giao thông. Ngũ cốc nguyên hạt: Chúng có tác dụng hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa dễ dàng nên có thể giúp ngừa cảm giác say tàu xe. Bánh mì sandwich: Bánh mì sandwich kẹp rau, hoặc kẹp thịt nạc có tác dụng làm nhẹ dạ dày, nhờ thế sẽ giúp giảm cảm giác say tàu xe. Trái cây khô: Ăn trái cây khô được chứng minh rất hiệu quả trong việc làm dịu thần kinh cảm giác. Bên cạnh đó, trái cây khô còn chứa nhiều natri, có tác dụng giúp giảm nhẹ triệu chứng say tàu xe. Sữa đậu nành: Loại thực phẩm này có thể giúp thư giãn dạ dày và giảm cảm giác chóng mặt, hoa mắt. Nước: Uống khoảng hai ly nước ấm trước khi đi tàu xe là liều thuốc tốt cho những người bị say tàu xe. Vì phương pháp này có tác dụng giúp kéo giảm cảm giác buồn nôn. Bánh quy giòn: Các loại bánh quy giòn, đặc biệt là bánh quy mặn là loại thực phẩm có tác dụng hấp thu axít trong dạ dày nên có thể giúp ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng say tàu xe. Quả ôliu: Quả ôliu có chứa tannin – một chất có tác dụng giúp kìm hãm sự sản xuất nước bọt. Vì thế, chỉ cần ăn một vài quả ôliu trước khi đi du lịch, bạn có thể tránh được cảm giác say tàu xe.

Trà sữa: Trong trà sữa có một lượng kem và sữa khá lớn. Kem và sữa ngậy sẽ gây cảm giác ngán, sợ và khi ợ lên sẽ rất khó chịu ở cổ họng, gây nôn nao. Vậy nên nhất định phải tránh loại đồ uống này khi đi tàu xe . Kẹo: Kẹo là loại thực phẩm kích thích tuyến nước bọt. Khi lên xe, nếu ăn nhiều kẹo bạn sẽ bị tiết dịch vị và dễ buồn nôn hơn. Đồ uống có ga: Nước uống có ga là loại nước uống khiến bị ợ hơi nhiều nhất. Nếu đi tàu xe mà dùng loại nước này, sẽ càng khiến bạn bị ợ chua và gây nôn. Cà phê: Cà phê uống vào sẽ hay bị cảm giác đói, cồn cào ruột gan. Trong cà phê lại có nhiều chất kích thích khiến bàng quang hoạt động nhiều, càng khiến bạn dễ bị say xe. Rượu: Người uống rượu khi lên xe rất dễ bị say. Vì trong người đã có men, đã bị cảm giác lâng lâng, nôn nao vì rượu, chỉ cần tác động nhỏ của xe cộ bạn có thể nôn ngay lập tức. Gừng, chanh, cam, quýt: Một trong các loại thực phẩm tốt nhất để trị chứng say tàu xe là gừng. Vì gừng có tác dụng giúp làm dịu các giác quan của bạn, đồng thời tạo cho bạn một tâm trạng thoải mái, bình tĩnh khi di chuyển trên các phương tiện giao thông. Ngũ cốc nguyên hạt: Chúng có tác dụng hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa dễ dàng nên có thể giúp ngừa cảm giác say tàu xe. Bánh mì sandwich: Bánh mì sandwich kẹp rau, hoặc kẹp thịt nạc có tác dụng làm nhẹ dạ dày, nhờ thế sẽ giúp giảm cảm giác say tàu xe. Trái cây khô: Ăn trái cây khô được chứng minh rất hiệu quả trong việc làm dịu thần kinh cảm giác. Bên cạnh đó, trái cây khô còn chứa nhiều natri, có tác dụng giúp giảm nhẹ triệu chứng say tàu xe. Sữa đậu nành: Loại thực phẩm này có thể giúp thư giãn dạ dày và giảm cảm giác chóng mặt, hoa mắt. Nước: Uống khoảng hai ly nước ấm trước khi đi tàu xe là liều thuốc tốt cho những người bị say tàu xe. Vì phương pháp này có tác dụng giúp kéo giảm cảm giác buồn nôn. Bánh quy giòn: Các loại bánh quy giòn, đặc biệt là bánh quy mặn là loại thực phẩm có tác dụng hấp thu axít trong dạ dày nên có thể giúp ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng say tàu xe. Quả ôliu: Quả ôliu có chứa tannin – một chất có tác dụng giúp kìm hãm sự sản xuất nước bọt. Vì thế, chỉ cần ăn một vài quả ôliu trước khi đi du lịch, bạn có thể tránh được cảm giác say tàu xe.