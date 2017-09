Điểm tên những thực phẩm gây đầy hơi

Hành tây: Dạ dày không thể tiêu hóa hết toàn bộ lượng đường được đưa vào cơ thể, do vậy chúng có thể vượt ra bên ngoài thành ruột nơi mà có rất nhiều vi khuẩn đang chờ để phá vỡ cấu trúc của đường và giải phóng khí. Bởi vì hành tây có chứa fructose nên nó có thể là nguyên nhân hình thành khí gas. Việc này sẽ dẫn đến tình trạng chướng bụng, đầy hơi... Thực phẩm giàu tinh bột: Tiêu thụ thức ăn như gạo, mì ống và bánh mì có thể là thủ phạm của chứng đầy hơi. loại thực phẩm này được phân ra thành đường một cách nhanh chóng và chúng không thể hấp thụ tốt trong ruột non. Kết quả là chúng có thể đi đến ruột già, nơi chúng bị vi khuẩn lên men dẫn tới đầy hơi. Súp lơ chứa một loại carbonhydrat là raffinose. Vì cơ thể chúng ta không tạo ra được enzyme cần thiết để phá vỡ raffinose nên các raffinose sẽ đi qua ruột non mà chưa được tiêu hóa. Khi thực phẩm vào ruột già sẽ bị vi khuẩn lên men. Kết quả là khí tích tụ trong đại tràng, gây trướng bụng. Ngũ cốc nguyên hạt: Các loại ngũ cốc nguyên hạt mặc dù có lợi cho sức khoẻ, nhưng nên cẩn thận khi ăn chúng với số lượng lớn. Một số ngũ cốc nguyên hạt bao gồm lúa mì và yến mạch chứa fructan không tiêu, với những người không dung nạp được gluten, ăn những loại ngũ cốc này có thể gây phản ứng miễn dịch phá hủy niêm mạc ruột non. Điều này dẫn tới đầy hơi, tiêu chảy, và/hoặc táo bón. Thậm chí, nếu bạn có thể dung nạp gluten, các chất xơ không hòa tan có thể vẫn bị vi khuẩn lên men dẫn tới đầy hơi. Các sản phẩm sữa: Lactose có trong các sản phẩm sữa có thể gây rắc rối cho dạ dày. Lactose là một loại đường được tìm thấy trong hầu hết các sản phẩm từ sữa. Lactase là một loại enzyme cần thiết để tiêu hóa loại đường này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không sản sinh ra lactase khi lớn lên, lactose không tiêu hóa được, chỉ đọng lại ở đại tràng và lên men, gây ra tất cả các loại tác dụng phụ khó chịu. Đậu lăng: Đậu lăng giàu chất xơ, protein, carbohydrate và khoáng chất. Những người không quen ăn nhiều thực phẩm có nhiều chất xơ có thể là nạn nhân của chứng đầy hơi khi ăn đậu lăng. Chúng cũng chứa một số đường nhất định rất khó tiêu hóa, dẫn đến sản xuất khí gas. Nước giải khát có ga có thể gây ra sự sản sinh khí trong đường tiêu hóa của bạn. Lý do có thể là do khí carbonate gây ra, nó làm cho lớp dạ dày dễ bị kích thích. Ngoài ra, fructose cũng có thể là nguyên nhân khác dẫn đến sự hình thành khí.

