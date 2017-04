Ghi điểm với mẹ chồng bằng 7 món canh giải nhiệt ngày hè

Canh cua là món ăn phổ biến, dễ ăn nhất trong mùa hè. Canh nấm linh chi. Đây là món ăn bổ dưỡng giúp đào thải chất độc, bổ sung vitamin C, tăng cường sức khỏe trong ngày hè oi nóng. Canh hến nấu khế là món ăn dân dã và rất ngon không thể thiếu trong mùa hè. Vị thơm ngọt, man mát của canh hến sẽ làm giảm nhiệt rất hiệu quả. Canh bầu nấu tôm khô. Quả bầu khi nấu có vị ngọt thanh, tính bình, mùi thơm nhẹ có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Canh hến nấu rau ngót. Từ hến có thể nấu rất nhiều món canh khác nhau như canh chua, rau đay mùng tơi, nấu với bầu dài, hay rau ngót cũng rất ngon. Canh mướp đắng nhồi thịt. Mướp đắng có hàm lượng vitamin C cao hàng đầu trong các loại rau, nó cũng có tính hàn, công dụng thanh nhiệt, giải độc. Các món ăn từ mướp đắng như canh mướp đắng nhồi thịt hoặc tôm rất thích hợp cho mùa hè. Canh ngao nấu đậu non cà chua. Cũng như hến, ngao có thể nấu thành nhiều món canh khác nhau vừa ngon miệng, lại ngọt mát ngày hè.

