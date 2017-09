Không phải tiểu đường, đây là những lý do lượng đường trong máu cao

Phẫu thuật: Nếu một người đã trải qua các cuộc phẫu thuật lớn có liên quan đến các cơ quan nội tạng thì có thể có sự dao động về mức độ insulin trong cơ thể, gây ra sự biến đổi bất thường của mức đường trong máu. Viêm phổi: Đôi khi, một người có lượng đường trong máu cao bất thường do viêm phổi, vì máu của họ sẽ không được lọc đúng cách. UTI: Những người bị nhiễm trùng đường tiểu (UTI) cũng có thể nhận thấy mức đường trong máu cao hơn, vì nhiễm trùng có thể làm tăng mức đường trong máu. Thuốc men: Nếu một người đang dùng một số loại thuốc như steroid, thuốc lợi tiểu,... cũng có thể có một số ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất insulin của cơ thể và gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Béo phì: Nếu chỉ số BMI của bạn cao hơn mức bình thường và bạn có tích tụ chất béo thừa trong cơ thể, nó cũng có thể dẫn đến sự mất cân bằng hoóc môn, do đó có thể gây ra sự gia tăng mức đường trong máu. Ống xông: Vì nhiều lý do, nếu một người đang ăn chủ yếu thông qua ống xông hoặc tiêm tĩnh mạch, khi đó cơ thể có thể không thể hấp thụ glucose đúng cách, gây ra lượng đường trong máu cao.

Phẫu thuật: Nếu một người đã trải qua các cuộc phẫu thuật lớn có liên quan đến các cơ quan nội tạng thì có thể có sự dao động về mức độ insulin trong cơ thể, gây ra sự biến đổi bất thường của mức đường trong máu. Viêm phổi: Đôi khi, một người có lượng đường trong máu cao bất thường do viêm phổi, vì máu của họ sẽ không được lọc đúng cách. UTI: Những người bị nhiễm trùng đường tiểu (UTI) cũng có thể nhận thấy mức đường trong máu cao hơn, vì nhiễm trùng có thể làm tăng mức đường trong máu. Thuốc men: Nếu một người đang dùng một số loại thuốc như steroid, thuốc lợi tiểu,... cũng có thể có một số ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất insulin của cơ thể và gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Béo phì: Nếu chỉ số BMI của bạn cao hơn mức bình thường và bạn có tích tụ chất béo thừa trong cơ thể, nó cũng có thể dẫn đến sự mất cân bằng hoóc môn, do đó có thể gây ra sự gia tăng mức đường trong máu. Ống xông: Vì nhiều lý do, nếu một người đang ăn chủ yếu thông qua ống xông hoặc tiêm tĩnh mạch, khi đó cơ thể có thể không thể hấp thụ glucose đúng cách, gây ra lượng đường trong máu cao.