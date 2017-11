Làm thế nào để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên?

1.Massage ngực với tinh dầu Tinh dầu cỏ cà ri giúp mở rộng da xung quanh ngực. Do đó, việc sử dụng dầu hàng ngày sẽ làm tăng kích cỡ ngực của bạn trong vài tuần. Dầu ôliu là một nguồn dinh dưỡng phong phú và được biết đến để cải thiện lưu thông máu. Nó cũng chứa phytoestrogens mà bắt chước hoạt động estrogen trong cơ thể của bạn và do đó có thể được sử dụng để tăng kích thước ngực của bạn. Dầu đậu nành được chiết xuất từ hạt đậu nành. Khả năng làm tăng hàm lượng estrogen trong cơ thể, do đó rất hữu ích trong việc tăng kích cỡ ngực của bạn. Tinh dầu sả có chứa một monoterpene gọi là nerol. Nerol hoạt tính estrogen ở nồng độ cao, và do đó có thể giúp bạn có vòng 1 đầy đặn hơn. Dầu hoa hồng giàu chất monoterpenoid gọi là geraniol. Giống như nerol, geraniol cũng có hoạt tính estrogen ở nồng độ cao. Do đó, dầu hoa hồng cũng có thể được sử dụng để kích thích sự phát triển của mô vú của bạn. 2. Bổ sung dinh dưỡng Cỏ cà ri có chứa phytoestrogens làm tăng sản xuất prolactin trong cơ thể bạn. Điều này có thể giúp tăng kích cỡ ngực của bạn. Sữa đậu nành có nguồn gốc từ đậu nành. Nó chứa hàm lượng cao phytoestrogens được gọi là isoflavone giúp tăng kích cỡ ngực của bạn dần dần. Bổ sung Vitamin là một cách an toàn để tăng kích cỡ vú của bạn. Vitamin A, B3, C và E có khả năng mở rộng mô vú cùng với các lợi ích sức khoẻ khác mà chúng cung cấp. Hạt thì là giàu chất flavonoid có hoạt tính estrogen và làm tăng sản xuất estrogen trong cơ thể. Một chế độ ăn uống thích hợp cũng có ý nghĩa rất lớn nếu bạn muốn tăng kích cỡ ngực của bạn. Một số loại thực phẩm kích thích estrogen và tăng trưởng vú như: Trái cây giàu phytoestrogens như đu đủ, táo, ngày, lựu và quả anh đào. Rau như củ cải, cà rốt, giá đỗ tương, cà tím, tỏi và dưa chuột. Hạt giống như quả óc chó, quả hồ trăn và hạt dẻ. Axit béo không bão hòa đơn và không no như ô liu và bơ. Một chế độ ăn uống tuyệt vời khi kết hợp với một số bài tập ngực sẽ giúp bạn tăng kích thước vú. Các bài tập ngực thường liên quan đến cánh tay và vai của bạn, điều này giúp kéo dài và làm căng da vùng quanh vú.

1.Massage ngực với tinh dầu Tinh dầu cỏ cà ri giúp mở rộng da xung quanh ngực. Do đó, việc sử dụng dầu hàng ngày sẽ làm tăng kích cỡ ngực của bạn trong vài tuần. Dầu ôliu là một nguồn dinh dưỡng phong phú và được biết đến để cải thiện lưu thông máu. Nó cũng chứa phytoestrogens mà bắt chước hoạt động estrogen trong cơ thể của bạn và do đó có thể được sử dụng để tăng kích thước ngực của bạn. Dầu đậu nành được chiết xuất từ hạt đậu nành. Khả năng làm tăng hàm lượng estrogen trong cơ thể, do đó rất hữu ích trong việc tăng kích cỡ ngực của bạn. Tinh dầu sả có chứa một monoterpene gọi là nerol. Nerol hoạt tính estrogen ở nồng độ cao, và do đó có thể giúp bạn có vòng 1 đầy đặn hơn. Dầu hoa hồng giàu chất monoterpenoid gọi là geraniol. Giống như nerol, geraniol cũng có hoạt tính estrogen ở nồng độ cao. Do đó, dầu hoa hồng cũng có thể được sử dụng để kích thích sự phát triển của mô vú của bạn. 2. Bổ sung dinh dưỡng Cỏ cà ri có chứa phytoestrogens làm tăng sản xuất prolactin trong cơ thể bạn. Điều này có thể giúp tăng kích cỡ ngực của bạn. Sữa đậu nành có nguồn gốc từ đậu nành. Nó chứa hàm lượng cao phytoestrogens được gọi là isoflavone giúp tăng kích cỡ ngực của bạn dần dần. Bổ sung Vitamin là một cách an toàn để tăng kích cỡ vú của bạn. Vitamin A, B3, C và E có khả năng mở rộng mô vú cùng với các lợi ích sức khoẻ khác mà chúng cung cấp. Hạt thì là giàu chất flavonoid có hoạt tính estrogen và làm tăng sản xuất estrogen trong cơ thể. Một chế độ ăn uống thích hợp cũng có ý nghĩa rất lớn nếu bạn muốn tăng kích cỡ ngực của bạn. Một số loại thực phẩm kích thích estrogen và tăng trưởng vú như: Trái cây giàu phytoestrogens như đu đủ, táo, ngày, lựu và quả anh đào. Rau như củ cải, cà rốt, giá đỗ tương, cà tím, tỏi và dưa chuột. Hạt giống như quả óc chó, quả hồ trăn và hạt dẻ. Axit béo không bão hòa đơn và không no như ô liu và bơ. Một chế độ ăn uống tuyệt vời khi kết hợp với một số bài tập ngực sẽ giúp bạn tăng kích thước vú. Các bài tập ngực thường liên quan đến cánh tay và vai của bạn, điều này giúp kéo dài và làm căng da vùng quanh vú.