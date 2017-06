Lợi ích tuyệt vời của quả vải đối với sức khoẻ

Ngăn ngừa lão hóa: Khi bạn già đi, cơ thể bạn sẽ sản sinh ra nhiều gốc tự do làm hư da và gây ra nếp nhăn. Vải có nhiều chất chống oxy và là nguồn cung vitamin C tuyệt vời, kết hợp với các gốc tự do sẽ ngăn ngừa lão hoá trên da của bạn. Vải cũng làm giảm sự phát triển của mụn, giúp da mịn màng hơn. Cải thiện làn da cháy nắng: Đứng quá lâu dưới ánh nắng mặt trời có thể cháy nắng. Hàm lượng vitamin C và E có trong vải đã được chứng minh có hiệu quả điều trị cháy nắng và làm dịu da của bạn. Duy trì mái tóc khỏe mạnh: Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là điều cần thiết để có suối tóc khỏe mạnh vì nó giúp cung cấp oxy và các dưỡng chất để nuôi dưỡng tóc. Vải với các dưỡng chất vitamin C, niacin và thiamin giúp lưu thông, cung cấp đủ chất đinh dưỡng để nuôi dưỡng nang tóc. Chống ung thư: Một trong những lợi ích quan trọng nhất của vải là nó có tác dụng chống ung thư. Việc sử dụng nó hàng ngày dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của căn bệnh chết người này. Nghiên cứu sử dụng chiết xuất vải đã chỉ ra rằng chúng chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chất chống ung thư, đặc biệt hiệu quả chống lại các tế bào ung thư vú. Tăng cường sức khoẻ tim mạch: Một nghiên cứu nói rằng các chất chống oxy hoá có trong vải có thể giúp thúc đẩy sức khoẻ tim mạch. Vải có chứa một hợp chất có tên là oligonol thúc đẩy việc sản xuất oxit nitric, nó giúp làm giảm áp lực và mở rộng mạch máu để máu lưu thông dễ dàng, cải thiện sức khỏe tim mạch Cải thiện tiêu hóa: Nếu bạn thường xuyên bị táo bón hoặc các rối loạn tiêu hoá hãy thử dùng vải để cải thiện. Vải có nhiều nước và có một lượng đáng kể chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe, làm sạch dạ dày, giúp ăn ngon miệng và chữa chứng ợ nóng cũng như cảm giác nóng dạ dày. Ngăn ngừa đục thủy tinh thể: Một nghiên cứu kết luận rằng vải có thể giúp ức chế đục thủy tinh thể. Vải có chứa phytochemicals có tính chất chống oxy hoá và chống ung thư. Điều này có nghĩa là chúng giúp ngăn ngừa sự phát triển bất thường của tế bào, giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Chống lại bệnh cảm cúm: Cúm là do virus gây ra và là một căn bệnh rất dễ lây lan. Chất chiết xuất từ vải cho thấy có hiệu quả chống lại những virus này do sự có mặt của oligonol, chất này ngăn chặn virus phát triển lây lan. Giảm cân: Vải là trái cây có hàm lượng calo thấp (100 gram chỉ chứa 66 calo). Nó cũng chứa rất nhiều nước, một lượng đáng kể chất xơ và có hàm lượng chất béo không đáng kể. Điều này làm vải trở thành loại trái cây lý tưởng cho những ai muốn giảm cân. Điều tiết lưu thông máu: Sự hiện diện của nhiều chất dinh dưỡng bao gồm magiê, sắt, đồng, mangan, folate, và vitamin C, đóng một vai trò quan trọng trong việc làm đảm bảo sự vận hành trơn tru của các cơ quan trong cơ thể và cho hệ thống tuần hoàn máu của chúng ta. Thuốc chống viêm: Người ta phát hiện ra chất chiết xuất từ vải quả có chứa flavanol (FRLFE) có đặc tính chống viêm và tổn thương mô có thể xảy ra do các yếu tố khác nhau, bao gồm cả tập thể dục quá mạnh. Cung cấp năng lượng tức thời: Vải rất giàu vitamin C và đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất collagen và carnitine cần thiết để phân hủy chất béo, cung cấp cho chúng ta năng lượng tức thời. Tăng cường miễn dịch: Sự hiện diện của vitamin C trong vải làm cho nó có hiệu quả trong việc tăng cường khả năng miễn dịch của chúng ta. Vitamin tan trong nước này có đầy đủ chất chống oxy hoá bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn. Do đó, nó là một trái cây rất khuyến khích cho trẻ nhỏ. Điều chỉnh huyết áp: Vải có nồng độ kali và natri cân bằng, điều này là hoàn toàn cần thiết để duy trì huyết áp ổn định. Ngoài ra, các đặc tính giãn mạch của kali cho phép nó làm dịu và thư giãn các mạch máu trong cơ thể. Xương chắc khoẻ: Vải có nhiều hợp chất thiết yếu cần thiết cho xương khỏe mạnh, như magiê, photpho, mangan, đồng, sắt và nhiều chất khác. Những khoáng chất này thực sự làm tăng hấp thu canxi trong xương, do đó làm cho chúng khỏe mạnh. Ngăn ngừa thiếu máu: Vải chứa một lượng đồng nhất định, làm tăng lượng hồng cầu trong máu. Chúng ta đều biết rằng thiếu máu xảy ra do giảm mức hemoglobin. Điều này có thể tránh được bằng cách ăn vải thường xuyên.

