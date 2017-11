Mangan quan trọng với sức khoẻ như thế nào?

Tăng cường sức khoẻ xương: Mangan là yếu tố quan trọng cho sự phát triển bình thường của cấu trúc xương người. Nó giúp tăng mật độ xương sống và cũng đã được chứng minh là có lợi cho phụ nữ sau mãn kinh. Thiếu Mangan ở phụ nữ sau mãn kinh có thể khiễn xương dễ bị gãy. Mangan có tính chất chống oxy hoá, giúp nó theo dõi hoạt động của các gốc tự do trong cơ thể của chúng ta. Các gốc tự do này có thể làm hỏng tế bào, dẫn đến ung thư và các bệnh có hại khác. Do đó, việc bổ sung các nguồn thực phẩm giàu mangan vào chế độ ăn uống rất cần thiết để tránh nguy cơ mắc bệnh. Kiểm soát mức đường: Mangan có thể kiểm soát lượng đường trong máu và giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Mangan có thể bình thường hóa việc tổng hợp và bài tiết insulin trong máu để kiểm soát mức đường. Điều này cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, làm cho cuộc sống dễ dàng hơn đối với bệnh nhân tiểu đường. Điều trị động kinh: Động kinh là một rối loạn phiền hà, và sự thiếu hụt mangan có thể là nguyên nhân gây động kinh. Mangan có thể hoạt động như một chất làm giãn mạch và đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị cơn co giật do các chất chống động kinh. Bạn có thể sử dụng chất bổ sung mangan để kiểm soát cơn động kinh nhỏ. Điều tiết sự trao đổi chất của cơ thể là một chức năng thiết yếu của mangan. Các enzyme hoạt tính mangan rất hữu ích để chuyển hóa cholesterol, axit amin, carbohydrate, và vitamin như vitamin E và vitamin B1. Nó cũng giúp hoạt động tốt trong gan. Mangan có thể giúp chuyển hóa glutamine (amino acid) và là một phần không thể tách rời của DNA polymerase. Điều trị viêm và bong gân: Mangan chữa đau nhức và viêm do có hoạt chất SOD (SuperOxide Dismutase). SOD có đặc tính chống viêm có thể làm giảm viêm khớp. Mangan có thể giúp tăng tổng hợp và hoạt động của SOD, do đó giúp giảm các triệu chứng của tình trạng này. Ngăn ngừa loãng xương: Mangan có thể giúp bạn ngăn ngừa loãng xương và viêm khớp do khoáng chất này có thể làm tăng mật độ xương. Tốt cho sức khoẻ tuyến giáp: Mangan là yếu tố đồng thiết yếu cho các enzym khác nhau như thyroxine, một hoocmon quan trọng trong tuyến giáp. Chúng giúp phải duy trì chức năng của tuyến giáp để tránh các vấn đề về sức khoẻ. Làm giảm hội chứng PMS: Nhiều phụ nữ có thể bị hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Mangan giúp kiểm soát sự thay đổi tâm trạng, giảm đau đầu, trầm cảm và kích thích. Phụ nữ bị các triệu chứng PMS trầm trọng nên dùng chất bổ sung mangan. Giúp hấp thu Vitamin: Mangan có thể hữu ích trong việc hấp thụ các vitamin cần thiết như vitamin B, vitamin E và khoáng chất. Nó đóng một vai trò quan trọng trong các phản ứng enzym cần thiết cho sự hấp thụ và sử dụng các vitamin thu được từ thức ăn. Tốt cho sức khoẻ của não: Mangan được chứng minh là rất cần thiết trong điều trị nhiều rối loạn thần kinh. Mangan cũng liên kết với chất dẫn truyền thần kinh, do đó điều hòa sự truyền xung động khắp cơ thể và nâng cao chức năng nhận thức. Mangan cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời và đảm bảo hoạt động chính xác của cơ thể. Nó điều hòa chuyển hóa glucose, do đó đảm bảo sự phân bố năng lượng phù hợp trong mỗi tế bào của cơ thể. Mangan cũng đảm bảo hấp thu glucose trong cơ và các cơ quan khác của cơ thể.

