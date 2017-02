Mất mạng vì uống mật cá trắm để bồi bổ sức khỏe

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), ngày mùng 4 Tết, bệnh nhân Lê Đình Đ. (sinh năm 1959, Thanh Liêm, Hà Nam) phải vào cấp cứu tại Trung tâm Chống độc vì ngộ độc mật cá trắm. Bệnh nhân này đã dùng mật cá để bồi bổ sức khỏe dẫn đến suy gan, suy thận phải vào cấp cứu.

BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

BS Nguyên cho biết, mức độ gây ảnh hưởng của mật của cá trắm tới sức khỏe phụ thuộc vào liều lượng đưa vào cơ thể. Mật của cá trắm từ 3 kg trở lên chắc chắn gây viêm thận cấp và có thể dẫn đến tử vong sau 2 ngày nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.

BS Nguyên khẳng định hiện nay, chưa có tài liệu khoa học nào cho thấy việc nuốt mật cá có tác dụng chữa bệnh mà thực tế rất nhiều trường hợp nuốt mật cá đã dẫn đến tử vong.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, những năm gần đây, tại Việt Nam vẫn ghi nhận các trường hợp bị ngộ độc và tử vong do sử dụng mật cá trắm. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng mật cá trắm dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào.

Nuốt mật cá trắm có thể tử vong do phù phổi cấp, phù não do vô niệu. Độc tố chính trong mật cá trắm là 5α Cyprinol chất này gây tổn thương cho gan, thận./.