Những bệnh thường gặp ở nam giới không nên bỏ qua

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở đàn ông sau ung thư da. Nó có xu hướng là một loại ung thư phát triển chậm, nhưng cũng có những loại ung thư tuyến tiền liệt đang phát triển nhanh. Các xét nghiệm sàng lọc có thể tìm ra bệnh sớm, đôi khi trước khi các triệu chứng phát triển, khi đó sẽ có các phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Ung thư tinh hoàn: Tế bào ung thư này phát triển trong tinh hoàn của con người, các tuyến sinh sản tạo ra tinh trùng. Hầu hết các trường hợp xảy ra ở độ tuổi từ 20 đến 54. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả nam giới đều phải làm xét nghiệm tinh hoàn khi họ gặp bác sĩ để khám lâm sàng. Những người đàn ông có nguy cơ cao (tiền sử gia đình hoặc tinh hoàn không mong muốn) nên nói chuyện với bác sĩ để xét nghiệm bổ sung. Một số bác sĩ khuyên nên khám sức khoẻ định kỳ, khi xuất hiện những khối u cứng, vết sẹo trơn, hoặc thay đổi kích thước hoặc hình dạng của tinh hoàn. Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân thứ hai gây tử vong do ung thư. Đàn ông có nguy cơ cao hơn một chút so với phụ nữ. Đa số ung thư đại tràng phát triển chậm từ các bướu thịt ở đại tràng (sự phát triển trên bề mặt bên trong của đại tràng). Sau khi tế bào ung thư phát triển, nó có thể xâm nhập hoặc lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Cách phòng ngừa ung thư đại tràng là tìm và loại bỏ bướu thịt trước khi chúng trở thành tế bào ung thư. Ung thư da: Hình thức nguy hiểm nhất của ung thư da là khối u ác tính (như hình ảnh). Nó bắt đầu trong các tế bào chuyên biệt được gọi là tế bào bạch cầu tạo ra màu da của con người. Nam giới có nguy cơ phát triển u ác tính gấp đôi so với phụ nữ cùng tuổi. Nam giới cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vẩy nến hơn là 2-3 lần so với phụ nữ. Nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên khi da tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời. Huyết áp cao: Nguy cơ cao huyết áp tăng theo độ tuổi. Nó cũng liên quan đến trọng lượng cơ thể và thói quen sống. Huyết áp cao có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng mà không có bất kỳ triệu chứng báo trước, bao gồm phình mạch - phình động mạch chủ gây nguy hiểm. Nhưng nó có thể được điều trị, bạn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, và suy thận. Lượng cholesterol LDL trong máu cao gây ra những mảng bám dính trong thành động mạch (xem ở đây là màu da cam). Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Xơ vữa động mạch - làm cứng và thu hẹp các động mạch - có thể tiến triển mà không có triệu chứng trong nhiều năm. Theo thời gian nó có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ... Thay đổi lối sống và uống thuốc có thể làm giảm cholesterol "xấu" này và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Một phần ba người Mỹ mắc bệnh tiểu đường mà họ không biết. Bệnh tiểu đường không kiểm soát có thể dẫn đến bệnh tim và đột quỵ, bệnh thận, mù mắt do hư hại mạch máu của võng mạc, tổn thương thần kinh, và bất lực. Khi được phát hiện sớm, bệnh tiểu đường có thể được kiểm soát và tránh được các biến chứng nếu ăn kiêng, tập thể dục, giảm cân và dùng thuốc. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV): HIV là siêu vi gây ra AIDS. Nó có trong máu và các chất tiết ra từ cơ thể của của những người nhiễm bệnh, ngay cả khi không có triệu chứng. Nó truyền từ người này sang người khác khi những chất này tiếp xúc với âm đạo, vùng hậu môn, miệng, mắt, hoặc vết rạn da. Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có thuốc chữa hoặc vắc xin. Các phương pháp điều trị hiện đại có thể ngăn ngừa lây nhiễm HIV trở thành AIDS, nhưng những thuốc này có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng. Bệnh tăng nhãn áp: Nhóm bệnh mắt này dần dần gây tổn thương thần kinh thị giác và có thể dẫn đến chứng mù loà hoặc mất thị lực đáng kể và không thể hồi phục có thể xảy ra. Trước khi những người bị chứng tăng nhãn áp thậm chí còn không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào. Hãy làm các xét nghiệm để phát hiện áp suất cao bất thường trong mắt và điều trị kịp thời tình trạng này trước khi bị tổn thương thần kinh thị giác.

