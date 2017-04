Những loại trái cây bổ sung “viagra” tự nhiên

Quả mơ. Mơ có vị đắng, còn được người Trung Hoa cổ xem là biểu tượng của tính đam mê sắc dục. Đó là lý do vì sao quả mơ được xem là một trong những loại quả có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới. Nho. Nho nổi tiếng từ lâu là một loại quả có tác dụng đến tình dục. Thường được dùng để hồi phục sức khỏe vào sáng hôm sau. Đu đủ. Hàm lượng dinh dưỡng cao nhất của đu đủ là vitamin C – cung cấp hơn 300% lượng cơ thể cần có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới hiệu quả. Cam. Bổ sung 1 ly nước cam mỗi ngày sẽ giúp các “chiến binh” của quý ông khỏe mạnh đồng thời vitamin dồi dào cũng sẽ giúp cả hai cùng thành công. Quả ổi. Phần có giá trị nhất của quả ổi là hạt ổi – cung cấp axit béo omega-3 và omega-6 đặc biệt tốt cho đấng mày râu: tăng cường ham muốn và kéo dài thời gian. Quả dứa. Những loại chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin B1, đồng và chất xơ có tác dụng giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, chống bệnh phát ban và tăng cường năng lượng cho hoạt động của cơ thể. Đặc biệt, ăn dứa mỗi ngày bạn có thể cải tạo chất lượng “tinh binh”. Quả việt quất. Quả việt quất còn có một hợp chất tự nhiên có lợi cho tuần hoàn máu, có tác dụng tương tự như viagra tự nhiên.

