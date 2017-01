Những thực phẩm giúp đàn ông tăng số lượng tinh binh

Súp lơ xanh: Có tác dụng rất tốt cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó nó cũng có tác dụng rất tốt đối với nam giới do chứa nhiều vitamin A, chất dinh dưỡng giúp tinh binh khỏe mạnh, đồng thời làm tăng số lượng của chúng. Lựu: Rất giàu chất chống ôxy hóa có tác dụng làm giảm malondialidehyde, một chất gây tổn hại tinh trùng. Ăn lựu thường xuyên có thể giúp cơ thể tiêu diệt các gốc tự do và cải thiện khả năng bơi lội của tinh trùng. Giá đỗ: Được coi là thần dược cho nam giới khi điều trị hiếm muộn. Do trong giá có nhiều vitamin C, vitamin E, vitamin B12… những chất này giúp tăng nhu động, số lượng và cải thiện khả năng hoạt động của tinh trùng. Trứng: chứa vitamin E, giúp ngăn chặn sự thoái hóa của tinh hoàn. Đồng thời giúp thúc đẩy khả năng sinh sản và nâng cao số lượng tinh trùng, chống oxy hóa và bảo vệ tế bào. Ngao, sò huyết, hàu: Là thuốc trị vô sinh hiệu quả, nhờ lượng amino acid dồi dào trong chúng giúp tăng cường testosterol trong nam giới cũng như progesterol ở phụ nữ. Trong hàu có chứa một lượng kẽm dồi dào, ăn vài lần trước khi thụ thai có thể làm tăng cơ hội thu thai. Hàu còn giúp nam giới tránh được xuất tinh sớm, yếu sinh lý tăng khả năng cương cứng cho "cậu bé". Quả óc chó: Trong quả óc chó có chứa acid béo omega-3 thúc đẩy lưu thông máu trong cơ quan sinh dục. Nó còn có rất nhiều arginine làm tăng khối lượng tinh dịch và khả năng sản xuất tinh trùng. Chocolate đen: Trong miếng Chocolate đen có L-arginine HCL, một hoạt chất giúp tăng tinh dịch và tăng mật độ tinh trùng. Ngoài ra, Chocolate đen còn giúp nam giới đạt cực khoái tốt hơn. Tỏi: Là thực phẩm rất tốt cho cơ thể, cả nam và nữ. Tỏi giúp tuần hoàn máu tốt hơn, tăng lượng máu tổng thể trong cơ thể, giúp tăng quá trình lưu thông máu và cung cấp máu đều đặn, thường xuyên đến tinh hoàn. Tỏi cũng chứa nhiều selen và vitamin B6, giúp giảm đáng kể thiệt hại cho tinh trùng. Thịt đỏ (đặc biệt là thịt bò): Chứa rất nhiều kẽm giúp chống lại các gốc tự do gây hủy hoại tinh trùng, ngoài ra còn có tác dụng giúp điều tiết testosterone trong cơ thể nam giới. Trái cây tươi: Các loại trái cây giàu vitamin C như dâu tây, cam, quả anh đào... thường chứa nhiều chất chống ôxy hóa làm nhiệm vụ ngăn chặn những thiệt hại tinh trùng và làm tăng số lượng tinh trùng. Các chất chống ôxy hóa trong các loại trái cây giúp tiêu diệt các gốc tự do và do đó giúp bảo vệ tinh trùng. Chuối: Chứa bromelain, một enzyme điều khiển hoóc môn giới tính. Chuối cũng chứa vitamin A, B1 và C. Các vitamin này thúc đẩy sản xuất tinh trùng và giúp tăng cường khả năng chịu đựng của tinh trùng.

