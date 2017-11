Những triệu chứng sớm của ung thư tinh hoàn

Đau bụng hoặc đau ở các bộ phận cơ thể khác như lưng có thể là một trong những triệu chứng ung thư tinh hoàn sớm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hạch lympho mở rộng cũng như sự lan truyền của tế bào ung thư tới gan có thể dẫn đến đau gan. Một khối u không đau trong tinh hoàn là cũng một trong những triệu chứng ung thư tinh hoàn. Nó có thể có kích thước bằng hạt đậu và cũng có thể lớn hơn. Cảm giác nặng ở bìu là một trong những triệu chứng ban đầu của ung thư tinh hoàn. Sự nặng nề hoặc đau đớn trong bìu là điều mà bạn không bao giờ được bỏ qua. Đây là một trong những triệu chứng ban đầu của ung thư tinh hoàn. Chất lỏng trong bìu: Thông thường chất dịch có trong bìu là bình thường. Bạn nên chú ý đến chất lỏng nếu chúng kéo dài hơn 7 ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tích tụ bất thường chất lỏng có thể là một phản ứng cho một khối u tinh hoàn. Các núm vú thay đổi: Người đàn ông có các triệu chứng ung thư tinh hoàn cũng có thể có sự đau nhức đầu vú hoặc thậm chí tăng trưởng lớn hơn bình thường. Một khối u trong tinh hoàn có thể tạo ra một protein dẫn tới các phản ứng ở núm vú của nam giới. Thay đổi hình dạng của tinh hoàn: Một trong những triệu chứng ban đầu của ung thư tinh hoàn là sự thay đổi hình dạng tinh hoàn. Hơn nữa, nếu bạn thấy một số bất thường nổi lên hoặc sưng trong tinh hoàn, bạn phải gặp bác sĩ ngay. Tinh hoàn sưng do cục máu đông có thể là các triệu chứng có liên quan. Một cục máu đông trong tĩnh mạch được gọi huyết khối tĩnh mạch sâu. Đối với một số nam giới, có cục máu đông có thể là một trong những triệu chứng ung thư tinh hoàn ban đầu. Nhiễm trùng tinh hoàn được gọi là viêm mào tinh hoàn. Viêm mào tinh hoàn là viêm ống cuộn ở mặt sau của tinh hoàn, thường gặp nhất ở những người đàn ông tuổi từ 19 đến 35. Viêm mào tinh hoàn là do nhiễm trùng, thường là do vi khuẩn hoặc nhiễm trùng qua đường tình dục gây ra. Nếu bạn bị nhiễm trùng ở tinh hoàn, thì bạn phải được kiểm tra ngay lập tức.

