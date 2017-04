Nghiện điện thoại di động dễ mắc nhiều bệnh nguy hiểm

Nghiện điện thoại đang là một vấn đề nghiêm trọng đối với tất cả mọi lứa tuổi và một số nghiên cứu gần đây phát hiện các thiết bị kỹ thuật số có thể gây ra hàng loạt các vấn đề sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần trong thời gian dài, như: mất ngủ, trầm cảm, lo âu… Trầm cảm: Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Behavioral Addictions năm 2015 cho thấy những sinh viên dành nhiều thời gian trên điện thoại thông minh có nhiều khả năng bị trầm cảm và lo âu hơn so với những sinh viên ít sử dụng điện thoại. Dị ứng: Nhiều nghiên cứu gần đây phát hiện điện thoại di động có thể chịu trách nhiệm cho tình trạng da bị kích ứng hoặc viêm da ở vùng xung quanh má và tai. Sở dĩ có tình trạng này là do một số loại điện thoại có chứa các chất gây dị ứng như niken, crôm và coban. Ngón tay “cò súng”: Các chuyên gia y tế cảnh báo những ai sử dụng điện thoại thông minh hơn 6 giờ một ngày, ngón tay và cổ tay có nguy cơ bị các vần đề về xương khớp, đặc biệt là ngón tay cái có thể trở thành ngón tay “cò súng”. Hại cột sống và đau cổ: Theo một nghiên cứu ở Anh, 84% người trẻ tuổi bị đau cột sống trong năm 2014 là do dùng điện thoại và máy tính quá thường xuyên. Thỉnh thoảng hãy giữ điện thoại ở thẳng trước mặt để không phải cúi xuống. Da lão hóa nhanh: Trong khi sử dụng điện thoại, đầu liên tục nghiêng qua một bên khiến các cơ ở cổ chùng xuống, từ đó khiến da vùng này chảy xệ và mau hình thành các nếp nhăn. Tăng động: Các nhà nghiên cứu ở Mỹ phát hiện việc sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều và kéo dài trong thời gian quá lâu khiến nhiều người trở nên khó tập trung đến mọi việc xung quanh; đặc biệt trong một số trường hợp nghiện điện thoại thông minh còn dẫn đến tình trạng hiếu động thái quá. Đây là những triệu chứng của rối loạn tăng động thiếu tập trung (ADHD). Ảnh hưởng thị lực: Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong nhiều giờ liền có thể gây khô mắt, mờ mắt, đỏ mắt và thậm chí có thể khiến mắt có cảm giác bỏng rát. Dễ đổ vỡ hôn nhân: Sử dụng tin nhắn và các ứng dụng truyền thông xã hội trên điện thoại liên tục có thể gây ra nhiều hiểu lầm và hơn nữa việc thiếu thông tin liên lạc giữa bạn và đối tác trong thời gian dài có thể khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán. Ám ảnh về tiếng rung: Một nghiên cứu của giáo sư thuộc Đại học Purdue (Ấn Độ) cho thấy 89% sinh viên chưa tốt nghiệp đã từng trải qua hiện tượng “tiếng rung ma”, có nghĩa là nghe và cảm thấy tiếng rung của điện thoại cho dù trên thực tế máy của họ không hề rung.

