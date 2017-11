Ngưng thở khi ngủ có thể làm tăng nguy cơ bệnh Alzheimer

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng chứng ngưng thở khi ngủ dẫn đến sự tích tụ nhiều hơn các axit amin trong não làm nguy cơ bệnh Alzheimer tăng thêm theo thời gian. Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa não nguyên phát, căn nguyên chưa rõ ràng, biểu hiện lâm sàng bằng trạng thái mất trí tiến triển, không phục hồi, thường khởi phát ở lứa tuổi trên 65. Ricardo S. Osorio, trợ giảng tại Trường Y New York, Mỹ, cho biết: "Một số nghiên cứu cho rằng rối loạn giấc ngủ có thể góp phần làm lắng đọng amino acid và đẩy nhanh sự suy giảm nhận thức ở những người có nguy cơ bệnh Alzheimer. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa ngưng thở khi ngủ? Trà hoa cúc được biết đến với tính chống viêm. Trong một số nghiên cứu cho biết nếu bạn đang có triệu chứng ngưng thở khi ngủ, hãy uống trà hoa cúc thường xuyên để ngăn ngừa triệu chứng này. Tinh dầu hoa oải hương: Lấy vài giọt dầu oải hương thoa trán của bạn trước khi đi ngủ. Vì hoa oải hương có đặc tính chống viêm, nó có tác dụng làm dịu và giúp ngủ ngon. Thiền có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Một số nghiên cứu được thực hiện trên khắp thế giới đã chỉ ra rằng thiền định một cách thường xuyên giúp ngăn ngừa chứng ngưng thở khi ngủ. Giảm cân: Nếu bạn thừa cân thì có nhiều khả năng bị ngưng thở khi ngủ. Đó có thể là do chất béo cơ thể thừa có thể gây ra chứng ngưng thở khi ngủ. Do đó giảm cân là điều cần thiết để ngăn ngừa tình trạng này.

