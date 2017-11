Nguyên nhân khiến chân bạn sưng lên

Phù: Đây là khi cơ thể bạn giữ quá nhiều nước. Nó có thể làm cho bàn chân cũng như bàn tay và khuôn mặt của bạn của bạn sưng tấy. Bạn có thể gặp vấn đề này sau một chuyến bay máy bay dài hoặc khi bạn phải đứng hàng giờ đồng hồ và một số phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Đôi khi nó có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe như mức protein thấp, suy tim, bệnh thận hoặc gan. Chấn thương: Nếu bạn bước sai chân, khuỵu chân có thể khiến chân bị sưng phù. Đó có thể là dấu hiệu của gãy xương hoặc bong gân. Chân và mắt cá chân của bạn có thể sẽ sưng lên khi máu đi đến khu vực để giúp làm lành vết thương. Mang thai: Chân có thể sưng lên như một phần tự nhiên của thai kỳ vì cơ thể người phụ nữ giữ nước nhiều hơn. Nó có thể tồi tệ hơn vào cuối ngày hoặc sau khi người mẹ phải đứng trong một thời gian dài. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng nhưng rất phổ biến trong thai kì và thường gây khó chịu cho nhiều người. Chứng tiền sản: Nếu các bà mẹ bị sưng tấy đi kèm với đau đầu, buồn nôn, khó thở, hoặc đau bụng, đó có thể là dấu hiệu của chứng tiền sản. Nó liên quan đến huyết áp cao và có thể làm hỏng gan hoặc thận của bạn nếu không được điều trị. Hãy nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đã có bất kỳ triệu chứng nào trong này. Phù bạch huyết (Lymphedema): Đây là khi một hoặc nhiều hạch bạch huyết của bạn bị tổn thương, nó thường xảy ra trong quá trình điều trị ung thư. Kết quả là cơ thể của bạn sẽ tích nước khiến cánh tay, chân và bàn chân của bạn bị sưng, phù nề. Suy thận mãn tính là sự mất dần chức năng thận, triệu chứng phát triển tùy thuộc vào mức độ hư hỏng thận. Suy thận mãn tính có thể ảnh hưởng đến hầu hết các phần của cơ thể. Tiềm năng biến chứng có thể bao gồm giữ nước dẫn đến sưng phù ở tay và chân, huyết áp cao hoặc phù phổi. Suy tim: Khi trái tim bạn không hoạt động đúng cách, máu không thể chảy với các cơ quan của cơ thể và tích lại ở chân, bàn chân của bạn và gây sưng. Khi bị suy tim, bạn có thể không thoải mái khi nằm ngửa, tim bạn đập nhanh hơn hoặc nhịp khác thường, và bạn cũng có thể gặp khó khăn trong việc hít thở. Bạn nên tìm sự trợ giúp y tế ngay nếu nhận thấy những dấu hiệu này. Bệnh thận: Thận có chức năng lọc chất thải ra khỏi máu. Nếu chúng không hoạt động đúng cách, có thể là do bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao hay quá nhiều muối trong máu. Điều đó làm cho cơ thể bạn giữ được nhiều nước hơn, khi đó bàn chân và mắt cá chân của bạn có thể sưng lên. Phù nề chân là do tích tụ chất lỏng trong các mô ở bàn chân và mắt cá chân khiến chúng bị sưng lên. Hiện tượng này có thể xảy ra khi cơ thể đang mắc một số bệnh nguy hiểm về thận, tim, gan trong đó có bệnh xơ gan do uống nhiều rượu.

Phù: Đây là khi cơ thể bạn giữ quá nhiều nước. Nó có thể làm cho bàn chân cũng như bàn tay và khuôn mặt của bạn của bạn sưng tấy. Bạn có thể gặp vấn đề này sau một chuyến bay máy bay dài hoặc khi bạn phải đứng hàng giờ đồng hồ và một số phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Đôi khi nó có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe như mức protein thấp, suy tim, bệnh thận hoặc gan. Chấn thương: Nếu bạn bước sai chân, khuỵu chân có thể khiến chân bị sưng phù. Đó có thể là dấu hiệu của gãy xương hoặc bong gân. Chân và mắt cá chân của bạn có thể sẽ sưng lên khi máu đi đến khu vực để giúp làm lành vết thương. Mang thai: Chân có thể sưng lên như một phần tự nhiên của thai kỳ vì cơ thể người phụ nữ giữ nước nhiều hơn. Nó có thể tồi tệ hơn vào cuối ngày hoặc sau khi người mẹ phải đứng trong một thời gian dài. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng nhưng rất phổ biến trong thai kì và thường gây khó chịu cho nhiều người. Chứng tiền sản: Nếu các bà mẹ bị sưng tấy đi kèm với đau đầu, buồn nôn, khó thở, hoặc đau bụng, đó có thể là dấu hiệu của chứng tiền sản. Nó liên quan đến huyết áp cao và có thể làm hỏng gan hoặc thận của bạn nếu không được điều trị. Hãy nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đã có bất kỳ triệu chứng nào trong này. Phù bạch huyết (Lymphedema): Đây là khi một hoặc nhiều hạch bạch huyết của bạn bị tổn thương, nó thường xảy ra trong quá trình điều trị ung thư. Kết quả là cơ thể của bạn sẽ tích nước khiến cánh tay, chân và bàn chân của bạn bị sưng, phù nề. Suy thận mãn tính là sự mất dần chức năng thận, triệu chứng phát triển tùy thuộc vào mức độ hư hỏng thận. Suy thận mãn tính có thể ảnh hưởng đến hầu hết các phần của cơ thể. Tiềm năng biến chứng có thể bao gồm giữ nước dẫn đến sưng phù ở tay và chân, huyết áp cao hoặc phù phổi. Suy tim: Khi trái tim bạn không hoạt động đúng cách, máu không thể chảy với các cơ quan của cơ thể và tích lại ở chân, bàn chân của bạn và gây sưng. Khi bị suy tim, bạn có thể không thoải mái khi nằm ngửa, tim bạn đập nhanh hơn hoặc nhịp khác thường, và bạn cũng có thể gặp khó khăn trong việc hít thở. Bạn nên tìm sự trợ giúp y tế ngay nếu nhận thấy những dấu hiệu này. Bệnh thận: Thận có chức năng lọc chất thải ra khỏi máu. Nếu chúng không hoạt động đúng cách, có thể là do bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao hay quá nhiều muối trong máu. Điều đó làm cho cơ thể bạn giữ được nhiều nước hơn, khi đó bàn chân và mắt cá chân của bạn có thể sưng lên. Phù nề chân là do tích tụ chất lỏng trong các mô ở bàn chân và mắt cá chân khiến chúng bị sưng lên. Hiện tượng này có thể xảy ra khi cơ thể đang mắc một số bệnh nguy hiểm về thận, tim, gan trong đó có bệnh xơ gan do uống nhiều rượu.