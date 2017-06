Lời khuyên cho việc phát triển trí não của trẻ

Nếu bạn nghe thấy tiếng khóc của con, hãy vố về, trấn an để con cảm thấy an toàn, nó sẽ giúp tạo ra tín hiệu tích cực trong não của trẻ. Các hành động vỗ về, thể hiện tình yêu đóng vai trò như những tín hiệu cảm xúc, chỗ dựa an toàn cho não của bé.